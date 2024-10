Economie La cât va ajunge cursul euro în 2025. Calculele economiștilor







Taxe mai mari în 2025. În fața unei creșteri economice sub așteptări, Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus prognoza de creștere economică pentru România în 2024. Economiștii sugerează că economia României ar putea înregistra o creștere mult sub nivelul prognozat de Guvern, acela de 2,8%. În plus, cursul leu-euro ar putea depăși pragul psihologic de 5 lei pentru un euro, arată prognozele analiștilor din bănci.

Creștere economică sub așteptări, taxe mai mari

În primele șase luni ale anului 2024, economia României a înregistrat o creștere de doar 0,7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Încetinirea este atribuită rezultatelor slabe din sectoare precum industria și construcțiile.

„Ar trebui să vorbim despre o reformă fiscală. Ea poate include și creșteri de taxe, a adevărat. Pe termen scurt, poate că taxele principale gen TVA, gen impozit pe venit, poate ar trebui studiat un pic mai mult care ar fi impactul și comunicat din timp cu mediul de afaceri, pentru că deocamdată este o incertitudine foarte mare legat de aceste taxe”, a declarat Valentin Tătaru economistul-șef al unei bănci comerciale, pentru TVR Info.

Ce spun analiștii

Majorarea taxelor devine o posibilitate din ce în ce mai discutată. Ioan Nistor, un alt economist-șef, a avertizat că „o eventuală ajustare a TVA ar afecta mult consumul privat”.

Totodata spune că o astfel de măsură ar putea fi dăunătoare pentru o economie deja fragilă.

El a sugerat că ajustările fiscale vor fi probabil aplicate treptat

„Nu vrei să trimiți un șoc într-o economie care nu e în cea mai bună formă. Probabil să vedem o diferențiere mai puternică pentru taxele de viciu”, a spus el.

Inflația și cursul valutar

Inflația este de așteptat să depășească 5% în 2024, ceea ce ar putea împinge și mai sus cursul valutar.

Csaba Balint, membru în Consiliul de Administrație al BNR, a menționat că „în termeni reali, cursul efectiv este supraevaluat moderat”, sugerând că leul ar putea pierde din valoare după alegerile din 2024.

„Este un factor la care ne uităm destul de atent”, a spus analistul de la BNR.

Pentru 2025, analiștii estimează o creștere economică de 2,2% pentru România, o performanță mai bună decât zona euro, dar inferioară altor țări din regiune.