La cât a ajuns pensia medie în România. Este în creştere cu 9,9% faţă de trimestrul precedent. Ce spun analiștii

Pensia medie lunară a fost în primul trimestru al acestui an, de 1.846 lei, în creştere cu 9,9% faţă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.772 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 54,4% (comparativ cu 50,9% în trimestrul precedent). Pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut cu 10,2%.

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent a ajuns să fie 106,0%.

În trimestrul I 2022, numărul mediu de pensionari a fost de 5.024.000 persoane, în scădere cu 34.000 persoane faţă de trimestrul precedent. Și numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost mai mic, 4.617.000 persoane, în scădere cu 26.000 persoane faţă de trimestrul precedent.

Numărul pensionarilor a scăzut

Față de 2021, în primele trei luni ale acestui an, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 75.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 48.000. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 11,9% , respectiv cu 11%.

INS arată că pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,9% în totalul celor de asigurări sociale. În funcție de tipul de pensie, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial au fost 2,3%.

Bani în plus pentru pensionari

O modificare importantă a Legii Pensiilor prevede că angajtii care au cotizat minim 15 ani la bugetul de pensii vor beneficia de pensia minimă aflată în plată.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani vor primi 45% din salariul minim brut pe țară. Pentru fiecare an de vechime în plus se va adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, vor primi 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se va adăuga câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care, din calculul pensiei va rezulta o sumă mai mare, atunci persoană respectivă o va primi pe aceasta”, se arată în modificarea Legii Pensiilor.