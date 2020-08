După ce Dragoș Săvulescu și Rodica Ghionea au divorțat, femeia și-a refăcut viața alături de afaceristul Bogdan Dinu.

Dacă ne raportăm la imaginile surprinse de paparazzi SpyNews, putem spune că Bogdan Dinu și-a luat destul de în serios rolul de partener al Rodicăi Ghionea, având o relație excelentă cu fiica acesteia.

Recent, cei trei au ieșit la o plimbare cu Bicicleta, iar Dinu a fost surprins în ipostaze amuzante, în timp ce se chinuia să scoată Bicicleta din portbagajul mașinii.

Nuntă ca în povești

Rodica Ghionea și Dragoș Săvulescu s-au căsătorit în anul 2005, iar pentru fericitul eveniment au scos din buzunare 500.000 de euro. Cei doi au divorțat în anul 2009, iar de atunci, fiecare dintre ei și-a refăcut viața.

Săvulescu, condamnat în România, viață de lux în Italia

În ianuarie 2020, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare cu executare, în dosarul care se referă la retrocedarea unor plaje din Constanța. Înainte de condamnare, Săvulescu a plecat în Italia, nevând interdicții pe numele lui. Săvulescu s-a predat carabinierilor din Napoli, fiind ulterior eliberat din arest în baza unei alte sentințe emise de Curtea de Apel Napoli.

Acum, Săvulescu așteaptă ca magistrații italieni să se pronunțe asupra modului de executare a sentinței în Italia. De regulă, aceste procese nu se mai finalizează niciodată deoarece petenții dispar de la domiciliile anunțate și nu mai pot fi găsiți, fiind astfel o lipsă de procedură continuă, care în final va duce la prescrierea pedepsei din România.

În prezent, Dragoș Săvulescu trăiește alături de soția lui, Angela Martini, fosta Miss Albania 2010, în insula Sardinia. Pozele afișate pe rețelele de socializare arată luxul în care cei doi își duc viața departe de pușcăriile românești.

Cum a făcut Săvulescu primii bani

Dragoș Săvulescu, fost acționar al echipei Dinamo, afirma că a făcut primii bani la 18 ani, apoi a dezvoltat afaceri imobiliare de succes.

Într-un interviu acordat pentru „Evenimentul zilei” în 2012, Săvulescu povestea cum a făcut primii bani.

„Am făcut bani 70-80% din imobiliare. Înainte de boom! „Am vândut casa profei de biologie şi am rămas cu 3.000 de dolari. De două mii mi-am luat un Opel Kadett. Eram singurul băiat ce venea la şcoală cu maşina. O umpleam cu fete la întors!”, spunea Săvulescu. Omul de afaceri declara că l-a făcut invidios pe Ion Țiriac. „Când m-a văzut Ţiriac cu un ceas Roger Dubuis Dublu Tourbillon, de 140.000 de euro, a zis c-o să-şi ia unul şi mai şi… Să mă umilească! Şi-a luat unul la fel… Acum doi ani, am fost tâlhărit, la Milano, de un ceas de o sută de mii de euro!”