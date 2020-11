Pentru prima dată, Traian Băsescu spune că întreaga operațiune a fost condusă de un general de la Serviciul de Informații Externe, în misiune fiind implicați și mai mulți ofițeri de la Serviciul Român de Informații care dețineau informațiile cu zonele unde cei trei jurnaliști erau ținuți captivi.

„De ce a ajuns SRI în Irak, dintr-un motiv simplu: cei care aveau legătura cu sursele erau de la SRI. Au identificat corect zona în care erau ziariştii. Misiunea a fost condusă de un general SIE. Întrebarea e ce căuta SRI în afara frontierelor. Ei fiind militari au executat ordinul preşedintelui. Am trimis doi oameni de la SRI în misiune în Irak să completeze misiunea de la SIE”, a declarat Traian Băsescu, care a mai spus că a supervizat toată operațiunea.

Acum 15 ani, mai exact pe data de 28 martie 2005, trei jurnalişti români, Ovidiu Ohanesian, Sorin Mișcoci și Marie Jeanne Ion au fost răpiţi în capitala Irakului, unde se aflau pentru a realiza interviuri cu premierul irakian şi noul preşedinte al statului. Jurnaliştii au fost răpiţi împreună cu ghidul lor irakian Mohammed Munaf. Cei trei jurnalişti au fost eliberaţi după 55 de zile de la răpire, pe 22 mai 2005.

Coldea numit adjunct la SRI

Din avionul cu care jurnaliștii au fost aduși acasă, cel mai discret a coborât Florian Coldea. Avea în mână două genți diplomat burdușite cu arme și documente secrete. De la această misiune a fost începutul unei cariere în SRI.

Traian Băsescu a mai spus că l-a numit pe Florian Coldea în funcția de prim adjunct la SRI, după finalizarea cu succes a misiunii din Irak. Numirea lui Coldea a fost făcută într-un moment în care toți adjuncții SRI au fost schimbați din funcție de Traian Băsescu, care era președinte de câteva luni.

„Avansarea am făcut-o după ce a venit din Irak, la momentul în care trebuia să schimb toţi adjuncţii de la SRI. I-am schimbat cu un ofiţer tânâr. Asta e ce am găsit. Dacă cineva vă bagă în cap că la mine putea să ajungă un ambasador să-mi spună, numeşte-l pe X, vă înşelaţi amarnic”, a adăugat Băsescu.

Fostul șef de stat a fost laconic când s-a discutat despre puterea lui Coldea în SRI-ul de azi. „E un rezervist şi atât. Dacă voi credeţi că un ofiţer de informaţii odată ieşit din sistem îi mai execută ordinele, foştii subordonaţi, vă înşelaţi. Nu cred că cineva din SRI mai execută ordinele lui Coldea”, a precizat fostul preşedinte, care a mai adăugat că singurul său regret este că nu l-a schimbat după primii patru ani de la numirea în funcție. Motivul, mai spune Băsescu: „Pe tineri îi înnebuneşte puterea”

Kovesi orbită de putere

În timpul discuțiilor, Traian Băsescu a vorbit și despre Laura Codruța Kovesi, fostul șef al DNA, în timpul mandatelor sale de președinte. Băsescu, care atunci spune că a promovat doar oameni tineri, acum are un oarecare regret.

„La cei tineri apare o problemă pe care eu n-am sesizat-o. Am fost adeptul să vină generaţia tânără. Am luat-o pe Kovesi dintr-un amărât procuror de la Sibiu. Ce n-am înţeles că oamenii ăştia promovaţi în funcţii înalte îşi termină mandatele foarte de tineri şi nu le mai place să revină de unde au fost promovaţi. Atunci încep o adevărată bătălie cu putere. Îi înnebunşete puterea repede din lipsă de exeperienţă de viaţă şi o scot în afara instituţiilor”, a spus Băsescu la Realitatea Plus.