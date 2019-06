Unde se trag sforile pentru Kovesi. E o funcție mare, în rezervă, dacă nu ajunge la Bruxelles. Declarații incendiare de la un nume greu

Deputatul Iurie Reniță, președintele Comisiei de politică externă din noul parlament moldovean o vrea pe Laura Kovesi drept procuror general al Republicii Moldova.





Deputatul ACUM și preşedinte al Comisiei pentru politică externă şi integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, Iurie Reniță, a declarat că își dorește ca fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, să fie procuror general al Republicii Moldova dacă aceasta nu reușește să obțină funcția de procuror-șef european.

„Îi dorim doamnei Kovesi să reuşească la Bruxelles, dar dacă nu reuşeşte, să ştiţi că cu braţele deschise, frăteşte, o aşteptăm la Chişinău şi nu doar pe ea, dar şi echipa care ar putea s-o însoţească şi sperăm mult să reuşim. S-au făcut propunerile legislative care să permită acest lucru, chiar dacă n-au cetăţenia Republici Moldova, dar nu-i o problemă, că am putea să-i oferim această cetăţenie în câteva zile”, a spus fostul ambasador al Republicii Moldova la București, adăugând: ”Să fie procuror general al Republicii Moldova. Sunt adeptul ferm al acestui lucru, cu atât mai mult cu cât o cunosc personal pe perioada când am fost ambasador şi am colaborat foarte bine”.

Acesta a subliniat că premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a adresat deja mesaje în acest sens, scrie Europalibera.

„Ştiu că doamna prim-ministru Sandu a adresat mesaje, vedem acum, în funcţie şi de doleanţa şi de disponibilitatea ei. A fost o doleanţă a noastră, vedem şi cum va reacţiona doamna Kovesi. Sperăm mult să dea un mesaj pozitiv”, a declarat Reniță.

