De asemenea, Kovesi că nu are niciun mesaj pentru Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției.

„În decizia Curții Constituționale, CCR a limitat dreptul meu de a contesta revocarea din funcție de șefă a DNA. Prin această limitare mi s-a încălcat un drept fundamental. În motivare CEDO explică de ce mi s-a încălcat și dreptul la liberă exprimare. Ca atare, nu există motive reale de revocare”, a declarat Laura Kovesi decizia CEDO, marți, la Digi 24.

„Decizia CEDO spune că atunci când magistrații își fac treaba corect nimeni nu trebuie să-i schimbe din funcție pe motive politice”, a mai afirmat Kovesi.

„Nu am ce să-i transmit lui Tudorel Toader. Spun doar că atunci când am făcut această acțiune a spus că nu am nicio șansă”, a mai declarat fosta șefă DNA.

Ea a precizat că nu a dorit să ceara despăgubiri materiale deoarece suma ar fi fost plătită din banii roâmnilor.

„Dacă aș fi cerut despăgubiri materiale – și le-aș fi obținut, cu siguranță – ar fi fost plătite din bugetul de stat, de către români. Nu am vrut să plătească românii pentru o decizie CCR”, a mai spus Laura Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi a câştigat marţi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Potrivit CEDO, România a încălcat drepturile procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin revocarea acesteia din funcţie înainte de încheierea mandatului.

CEDO a decis în unanimitate că s-au încălcat dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) şi dreptul la libera exprimare (Articolul 10 din Convenţie).