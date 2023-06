Klaus Iohannis se teme de atacuri cu vehicule capcană. Administrația Prezidențială cumpără un sistem de protecție pentru Palatul Cotroceni

Administrația Prezidenţială se pregătește să cheltuie 660.000 de euro pentru achiziția unui nou sistem de securitate destinat protejării porților Palatului Cotroceni. În acest sens, pe 9 iunie 2023, instituția a lansat o procedură de achiziție publică pentru atribuirea contractului „Proiectare, execuție și instalare Sistem de bariere de securitate”. Valoarea totală estimată a acestei achiziții, conform anunțului postat pe portalul guvernamental de achiziții publice este de 3.277.310,93 lei, la care se adaugă TVA

Achiziția noului sistem de securitate a fost propusă de Administrația Prezidențială în colaborare cu Serviciul de Protecție și Pază (SPP), instituție care se ocupă de măsurile de securitate. Astfel, datorită acestui sistem, președintele Klaus Iohannis va putea sta ceva mai liniștit în ceea ce privește amenințările de tot felul.

Conform caietului de sarcini, prin sistemul ce urmează să fie achiziționat și instalat se dorește oprirea mașinilor care ar forța barierele de la cele cinci porți de acces în Palatul Cotroceni: PCA Leu, PCA Marinescu, PCA Botanică, PCA Ana Davila si PCA Panduri.

„În baza atribuțiilor competențelor legale, structurile de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale și al SPP organizează și desfășoară procese de management al riscurilor de securitate fizică pentru obiectivul Complex «Palat Cotroceni» pe baza cărora sunt dimensionate și implementate măsurile de securitate de natură tehnică, procedurală și operațională destinate să mențină riscurile identificate la un nivel rezidual acceptabil”, se mai arată în caietul de sarcini.

SPP vrea să asigure protecția Palatului Cotroceni

Conform sursei citate, sistemul de securitate propus de SPP va trebui să asigure protecția la impactul autovehiculelor ostile și să reducă riscurile în cazul unui asalt.

„În acest context, în cursul anului 2022, la reluarea analizei de risc de securitate fizică, pe fondul deteriorării climatului regional de securitate și stabilitate, s-a constatat o creștere semnificativă a probabilității de manifestare a unor amenințări, generate de utilizarea autovehiculelor ostile pentru forțarea pătrunderii în Complexul «Palat Cotroceni», provocarea de incidente de securitate care pot afecta paza și protecția obiectivului și/sau a demnitarilor care își desfășoară activitatea în interiorul acestuia, precum și securitatea personalului Administrației Prezidențiale și al Muzeului Național Cotroceni”, se mai arată în caietul de sarcini întocmit de experții în securitate.

Implementarea noului sistem va reduce riscurile producerii unor amenințări precum distrugerea valorilor de patrimoniu sau a elementelor de infrastructură critică, din cadrul Complexului „Palat Cotroceni”.

SPP achiziționează un sistem anti-dronă de 8 milioane de euro

În acest sens, contractul urmează să se deruleze în termen de aproximativ un an și jumătate, până la 20 decembrie 2024. La momentul recepționării, noul sistem va trebui să asigure protecția la impactul autovehiculelor ostile; să poată fi comandat și controlat din punctele de control acces auto, de către personalul SPP; să semnalizeze starea de funcționare și de operativitate a fiecărui subsistem, atât local cât și în dispeceratul central al obiectivului Complex Palat Cotroceni.

O altă cerință prevăzută în caietul de sarcini este ca noul sistem să funcționeze în regim de folosire intensă, 24 de ore din 24, timp de șapte zile pe săptămână. Acesta trebuie să asigure protecția, inclusiv în caz de defecțiuni, prin eliminarea, încă din faza de proiectare a situației de defectare simultană a tuturor elementelor de blocare dintr-un subsistem.

Pe de altă parte, Serviciul de Protecție și Pază mai are în vedere și achiziționarea unui sistem de echipamente IT menite să acționeze împotriva unor atacuri cu drone. Acestea vor fi amplasate la sediile tuturor intituțiior importante, precum Guvern, Președinție și Parlament. Achiziția acestor echipamente va scoate din bugetul SPP în jur de 8 milioane de euro, mai exact 39.443.000 lei plus TVA, după cum relatează Fanatik.