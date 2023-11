Klaus Iohannis, safari în Kenya. Experiență prezidențială în Parcul Național Nairobi. Foto

Klaus Iohannis nu a avut înscrisă nici o activitate, pentru ziua de miercuri, în agenda oficială a vizitei sale africane. Drept care șeful statului și soția sa, Carmen, au ales să-și umple timpul cu un safari în Parcul Național Nairobi. O activitate la îndemână. în condițiile în care parcul se află chiar la periferiile capitalei kenyene.

Fiind vorba despre o vizită privată, pentru familia Iohannis, inițial nu au fost publicate informații pe site-ul Administrației Prezidențiale. În schimb, detalii și fotografii au fost publicate pe contul de socializare al organizatorilor. Este vorba despre Kenya Wildlife Service, instituție subordonată Ministerului Turismului.

Drept urmare, comunicatorii de la Cotroceni au revenit cu un anunț laconic despre eveniment.

Vizita familiei prezidențiale și a însoțitorilor săi în Parcul Național Nairobi a fost organizată de Kenya Wildlife Service. Este vorba de serviciul care se ocupă cu protejarea faunei sălbatice, aflat în subordinea Ministerului Turismului.

Într-o postare pe contul oficial X (Twitter), reprezentanții serviciului au făcut referire la evenimentul organizat pentru președintele României.

„Astăzi, secretarul de cabinet al Ministerului Turismului şi Faunei Sălbatice, Hon. Dr. Alfred Mutua, alături de directorul general al Kenya Wildlife Service, Dr. Erustus Kanga, au avut onoarea de a-i găzdui pe distinsul preşedinte român Klaus Iohannis şi pe prima doamnă Carmen Iohannis în Parcul Naţional Nairobi”, transmite Kenya Wildlife Service.

Postarea ofcialilor africani este însoțită de mai multe fotografii care ilustrează evenimentul.

Today, the Cabinet Secretary for the Ministry of Tourism and Wildlife, Hon. Dr. Alfred Mutua, alongside the Director General of Kenya Wildlife Service, @ErustusKanga , had the honor of hosting the distinguished Romanian President Klaus Iohannis and the First Lady Carmen Iohannis… pic.twitter.com/Xj0JZLdfs6

— Kenya Wildlife Service (@KWSKenya) November 15, 2023