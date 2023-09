Întrebarea care i-a stricat vacanța lui Iohannis

Klaus Iohannis, răspuns ironic unui jurnalist. Preşedintele României a sosit, vineri după-amiază, în Delta Dunării. L-au însoțit soția sa, Carmen Iohannis, şi ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Cu acest prilej, Iohannis a avut o atitudine destul de ironică la adresa unui jurnalist. Acesta i-a adresat o întrebare legată de Delta Dunării.

Referitor la faptul că la întâlnirea avută de autoritățile locale cu președintele Klaus Iohannis nu au fost reprezentanții ai comunităților din interiorul Deltei, respectiv primari ai comunelor din interiorul Deltei şi ai oraşelor, preşedintele a replicat:

La insistențele jurnalistului de a i se oferi exemple de primari ai unor localități din interiorul Deltei, Iohannis a spus „Da” și a încheiat sesiunea de întrebări şi răspunsuri.

Întrebat de jurnaliști cum anume contribuie el personal la rezolvarea problemelor din Deltă, președintele României, Klaus Iohannis, a dat un răspuns considerat arogant de mulți utilizatori ai rețelelor sociale:

„Contribuția mea constă în faptul că am venit aici și am atras atenția asupra acestor chestiuni. Că am discutat cu autoritățile centrale și locale. Iar soluțiile concrete o să le prezinte ministerul, județul, primăria, administrația Deltei. Atunci când se pun în practică. Am avut o discuţie aplicată, bună cu cei care m-au însoţit”.