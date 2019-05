Klaus Iohannis își lansează noua carte despre Uniunea Europeană la Timișoara, în timp ce primul său volum se vinde, pe piața second-hand, cu 5 lei

Cea de-a treia carte a președintelui României Klaus Iohannis, „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, aparută recent la Curtea Veche Publishing, va fi lansată la Timișoara, vineri, 17 mai 2019. Volumul prezintă, sub forma unui ghid, sinteza istoriei Uniunii Europene, a institușiilor care o definesc, a valorilor ei si a principalelor provocări pe care le înfruntă în prezent. Totodată, cartea prezintă beneficiile pe care le are România în contextul apartenenței la proiectul comunitar.





Lansarea face parte dintr-o serie de întâlniri cu cititorii din întreaga țară, în unele dintre cele mai importante instituții culturale și educationale. Astfel, la Timișoara, volumul va fi lansat în Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universității Politehnica (UPT). „Am încercat să prezint, într-o manieră accesibilă, principalele mecanisme, valori și teme politice relevante pentru constructul european. Intenția mea a fost aceea de a oferi unui cititor nespecialist explicații concise și răspunsuri la întrebări esențiale, dar sensibile, care preocupă un număr mare de cetățeni și care pot genera confuzii. Întrebările la care am încercat să ofer răspunsuri în această carte sunt foarte variate, iar ele încep de la legitimitatea noastră istorică de a aparține spațiului comunitar și se încheie cu modul în care ne proiectăm prezența în Uniune, în viitoarea perioada. De asemenea, ele au la baza convingerea că este de datoria politicienilor să informeze propriii cetățeni despre modul de funcționare al mecanismelor politice și despre marile teme care solicită, astăzi, atenția lumii întregi”, afirmă Klaus Iohannis în introducerea cărții.

În acest timp, prima carte a președintelui României, ”Pas cu pas”, se vinde prin mica publicitate. Pe cel mai accesat astfel de instrument online, volumul are prețuri cuprinse între 5 și 100 de lei. În acest moment sunt disponibile 10 exemplare, dintre care două cu 5 lei (plus taxe poștale), unul la schimb, iar altul, cel mai scum, costă 100 de lei. Despre acest ultim exemplar, vânzătorul, un bucureștean, scrie: ”Stare impecabilă, semnată în fața mea, la Gaudeamus. O vând pentru că nu mai vreau să o păstrez”.

La o săptămână după vizita premierului Viorica Dăncilă, şi preşedintele României are programată o vizită, la Timișoara. Klaus Iohannis este aşteptat în orașul de pe Bega, vineri, unde va participa la o mai multe acţiuni. Astfel, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, programul vizitei în capitala Banatului începe în jurul orei 13.00, când Klaus Iohannis va vizita Memorialul Revoluţiei. O oră mai târziu, preşedintele României va participa, la Universitatea de Vest, la dezbaterea „Become your best! – printr-un învăţământ superior de calitate!”. Ulterior, în jurul orei 15.00, președintele va vizita Sinagoga Cetate, iar la ora 16.00, va merge în sala Barocă a Muzeului de Artă, pentru o întâlnire cu autorităţile locale din regiune. De la ora 17.00, preşedintele României va participa la festivitatea de aniversare a Colegiului Naţional „C. D. Loga”, urmând ca de la ora 18.00, să ajungă în Auditoriumul UPT lpentru evenimentul de lansare a volumului „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”. Aceasta este a treia carte pe care a scris-o.

