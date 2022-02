Klaus Iohannis, intervenţie în forţă! Decizia care îl va înfuria pe Putin. Reuniune de urgenţă

Tensiunile dintre Rusia și Occident cresc, iar recunoașterea independenței republicilor separatiste Donețk și Lugansk a adus un val de critici la adresa președintelui rus, Vladimir Putin.

La scurt timp după discursul oficialului rus, Klaus Iohannis, președintele României, a avut prima reacție cu privire la proclamarea independenței, susținând că este o încălcare flagrantă a drepturilor internaționale. Ucraina a rămas fără două teritorii, iar acest lucru nu este văzut cu ochi buni de liderii europeni și va atrage un răspuns dur.

Încă de la început, președintele României a susținut că va fi alături de Ucraina în acest conflict, iar marți a subliniat acest lucru. Șeful statului a anunțat, în urma unei discuții cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, că va fi organizat un summit extraordinar la Varșovia. Acesta ar urma să aibă lor vineri, 25 februarie.

„Am discutat astăzi cu Președintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situația gravă de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a acțiunilor Rusiei, care încalcă flagrant dreptul internațional. În consecință, am hotărât să organizăm vineri, 25 februarie, la Varșovia, un summit extraordinar al Formatului București 9 (B9), pentru a coordona răspunsul nostru și pentru a ne demonstra unitatea. Suntem alături de Ucraina!”, este postarea pe care Klaus Iohannis a făcut-o pe pagina personală de Facebook.

Românii deranjați de reacția lui Klaus Iohannis

Postarea lui Klaus Iohannis a adunat imediat sute de comentarii, printre care se numără și unul lăsat de Alin Apostol, parlamentar USR. Acesta pare interesat mai degrabă de prioritățile partidului din care face parte și îl trage la răspundere pe șeful statului.

„Alaturi de romani cand aveti de gand sa fiti, domnule presedinte? Ati argumentat refacerea USL-ului prin nevoia unei majoritati consistente in Parlament. Au trecut 3 luni si nu vedem decat cearta pe putere din partea monstrului PNL-PSD, in timp ce tara se scufunda in numeroase crize”, a scris Alin Apostol la postarea lui Klaus Iohannis.

Parlamentarul USR nu este singurul care îl pune la zid pe președintele României. Zeci de persoane îi reproșează lui Klaus Iohannis faptul că nu este mai implicat în problemele românilor, ci mai degrabă atent la situația din afara granițelor.

„Din curiozitate, cand o sa fiti alaturi de romani?!”, „Ești alături de Ucraina, mai puțin de România”, „Da da bine ca esti alaturi de Ukraina ca de Romania sunt alaturi altii!”, sunt doar câteva comentarii publicate la postarea președintelui.