Klaus Iohannis îl felicită pe Donald Trump. Mesaj transmis de la Cotroceni

Klaus Iohannis, președintele României, l-a felcitat, în cursul zilei de luni, pe preşedintele Donald Trump pentru învestirea sa. Acesta a evidențiat importanța unei relații transatlantice solide și benefice pentru prosperitatea și siguranța comună a celor două puteri.

Președintele a transmis un mesaj pentru Donald Trump pe platforma X, felicitându-l pentru învestirea acestuia.

În cadrul mesajului, președintele României pune accent pe importanța legăturii transatlantice, care este benefică pentru prosperitatea și siguranța Europei și a SUA.

„Felicitări președintelui Donald Trump pentru învestire! România, partener strategic apropiat al Statelor Unite ale Americii, vă urează mult succes în acest nou mandat important. Avem nevoie de o legătură transatlantică puternică și vibrantă, în beneficiul securității și prosperității noastre comune UE SUA”, a scris, pe platforma X, Iohannis.

Congratulations to President @realDonaldTrump for the Inauguration! Romania🇷🇴, a close Strategic Partner of the US, wishes you the best of success for this important new mandate. We need a strong&vibrant #Transatlantic link, to the benefit of our joint security & prosperity #EUUS

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 20, 2025