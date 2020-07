„Astăzi este o zi tristă – avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 555 de persoane. În acest context, trebuie să fac câteva remarci. Dragi români, suntem iată deja, din martie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers destul de bine.

Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid și am reușit să ținem evoluția sub control. Lucrurile, din păcate, nu au evoluat așa cum ne-am dorit cu toții. E păcat să dăm cu piciorul la rezultate. Este momentul să lăsăm divergențele politice la o parte. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere cât mai urgent legea carantinei și izolării. Nu lăsați garda jos este în joc viața voastră și a celor dragi vouă”, a declarat Klaus Iohannis la sfârșitul vizitei la Institutul Cantacuzino.

„Nu îmi doresc să introducem restricții, dar dacă va fi necesare le vom imupune”, a mai spus președintele. Apoi a continuat optimist, „ne așteptăm să existe o descreștere”.

„Dacă respectăm normele avem o șansă bună să trecem mai departe cu cât mai puține persoane îmbolnăvite.

Să nu ne imaginăm că dacă este vară, scăpăm de virus. Din păcate, virusul merge cu noi și la mare și la munte. Nu ne-am dorit această boală. Ea ar fi venit indiferent de cine ar fi fost la guvernare.

Haideți să facem aceste lucruri simple pentru a trece de această perioadă dificilă”, a mai declarat Iohannis.

Totodată el a făcut un apel și la forțele politice responsabile afirmând că este momentul să se renunțe la dispute.

„În această perioadă, în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul și împreună să îi convigem pe români că este o treabă foarte serioasă, vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această pandemie. Este o cale eronată. Vreau să mă adresez politicienilor: este o perioadă complicată, este momentul să lăsăm disputele. (…) Aici nu vorbim de politică, Vorbim de o boală care a rămas în societate”, a conchis Iohannis.