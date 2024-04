Politica Klaus Iohannis, despre neînțelegerile din alianța PSD-PNL și retragerea lui Cîrstoiu: Această coaliție a fost încurajată de către mine







Klaus Iohannis se află într-o vizită la Seul, acolo unde s-a întâlnit cu omologul său Yoon Suk Yeo. Cu acest prilej, Președintele a discutat aspectele legate de parteneriatul strategic. De asemenea, șeful statului a vorbit și despre situația de la București vizavi de neînțelegerile din coaliție și retragerea lui Cîrstoiu.

Klaus Iohannis, despre neînțelegerile din coaliție

Președintele a criticat decizia PNL-PSD de a propune candidați separați pentru Primăria București. Klaus Iohannis a precizat că acest lucru nu reprezintă un mare succes al coaliției. Totodată, șeful statului a subliniat importanța evitării unor confruntări electorale care ar afecta activitatea Guvernului.

„Cred că există capacitatea între cele două partide să separe alegerile locale de cele guvernamentale. Cred că toată lumea își amintește că această coaliție a fost încurajată de către mine.”, a spus Iohannis.

Coaliția mai are potențial

De la Seul, Președintele României a transmis că alianța dintre PSD și PNL mai are potențial. De altfel, Klaus Iohannis a menționat că actuala coaliție a fost formată pentru depășirea crizelor.

„Cert este că nu e un mare succes al coaliției. Prefer să nu comentez deciziile în materie de ales candidați și de felul în care se vor poziționa. Discuțiile s-au purtat ieri și azi noapte. N-am fost acolo, ca să fiu în c0ntact nemijlociu. Am aflat rezultatele. Important e ca această soluție de candidați separat să nu ducă la nilte lupte în interiorul coaliției care să se reflecte negativ asupra guvernului. Cred că toată lumea își amintește că această coaliție a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, ca sa trecem cu bine. Obiectul acestei coaliții a fost trecerea prin crize. Cred că mai are potențial această coaliție, în viitor. Sigur că acum o să fie mai complicat pe viitor”, a mai spus șeful statului.

Klaus Iohannis, după decizia partidelor din alianță

Legat de propunerile separate ale șefilor PSD și PNL, Președintele României a subliniat că nu a dorit să se implice în discuții și nu a fost tconsultat.

„N-aș vrea să speculez despre șansele unui candidat sau altui candidat. Nu m-am implicat nici acum, nici înainte în deciziile din coaliție pe candidați, dar la sfârșitul negocierilor am fost informat. Nu am fost consultat, pentru că nu am dorit să mă implic în aceste discuții. ”, a mai spus șeful statului.