Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă dau asigurări profesorilor că Guvernul se va ține de promisiuni. Ce cerință are președintele către liderii de sindicat

Update: Premierul Nicolae Ciucă a susținut o conferință de presă prin care anunță că la negocierile cu sindicaliștii din Educație va merge o delegație formată din cinci miniștri. La fel ca și președintele, premierul dă asigurări că promisiunile făcute profesorilor se vor respecta. În declarația sa, șeful executivului a mai precizat că, de la începutul mandatului său și până în prezent, a alocat către Educație 8 milioane de lei, încă recunoaște că fondurile nu sunt suficiente pentru remedierea problemelor cumulate în ultimii 30 de ani.

„Ca urmare a întâlnirilor pe care le-am avut împreună cu conducerea Ministerului Educației, cu a Ministerului Muncii, a Ministerului Finanțelor, împreună cu președintele Camerei Deputaților, având astfel o echipă a executivului cât și a legislativului care să poată să asigure încrederea necesară pe măsurile pe care noi le-am propus structurilor sindicale din Educație să se și înfăptuiască.

Doresc să menționez că, de la preluarea guvernării și până acum, am luat decizii care au venit în întâmpinarea tuturor problemelor acumulate în sistemul de educație, am căutat ca prin aceste decizii să ne aliniem cumva la conținutul legilor Educației și doresc doar să subliniez că, din momentul preluării guvernării și până acum, am alocat Educației suplimentar suma de 8 miliarde de lei. Suma nu acoperă nevoile și toate problemele care au fost acumulate în ultimii 30 de ani”, a spus premierul Nicolae Ciucă într-o conferință de presă.

Oficialul a mai anunțat că, pentru întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din Educație de miercuri, a fost întocmită o delegație formată din ministrul Educației, ministrul Muncii, ministrul Finanțelor și ministrul Fondurilor Europene. Din partea primului-ministru va participa secretarul general al Guvernului.

Știre inițială: Angajații din Educației au intrat în grevă generală generală pe termen nelimitat. Ei cer majorarea salariilor, încă nu au ajuns la o înțelegere cu guvernanții. Miercuri, 24 mai, în cadrul conferinței de presă comune susținută cu președintele Germaniei, Klaus Iohannis dă asigurări că vor fi respectate promisiunile.

Președintele României a ținut să precizeze faptul că și sindicaliștii trebuie să înțeleagă că, în urma negocierilor, trebuie să se ajungă la o soluție de mijloc. Nu toate cerințele cadrelor didactice se pot pune în aplicate în cel mai scurt timp.

„Greva din învățământ este o temă foarte serioasă. Solicitările profesorilor sunt în mare parte legitime, ușor de înțeles. Cred că toată lumea a văzut disponibilitatea Guvernului, a premierului și a ministrului Educației de a sprijini aceste solicităari. S-au găsit soluții pentru o serie de puncte revendicate de sindicate. Am avut o discuție cu conducerea coaliției pe această temă și aceste promisiuni vor fi onorate indiferent de rezultatul negocierilor.

Pe de altă parte, și sindicatele trebuie să vadă că o negociere se întâmplă în așa fel încât părțile se întâlnesc undeva la mijloc, este greu de imaginat că toate solicitările vor fi satisfăcute de azi pe mâine, dar chestiunea rămâne în atenția coaliției și rămâne promisiunea fermă că se va lucra pe legea salarizării unice care va veni cu soluții pentru angajații din educație”, a declarat președintele Klaus Iohannis în cadrul unei declarații de presă.

Klaus Iohannis crede că cerințele profesorilor sunt legitime

Peste 150.000 de profesori și peste 70.000 de angajați din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt în grevă generală de luni. Aceștia cer salarii mai mari, însă nu au ajuns la o înțelegere cu guvernanții.

În cadrul declarației de presă susținută miercuri, președintele României Klaus Iohannis a precizat că solicitările profesorilor sunt legitime și ușor de înțeles. Oficialul a mai precizat că se bucură că negocierile cu sindicatele se poartă în coaliție.

„Acum coaliția este în situația să negocieze ceva și mă bucură că aceste negocieri se poartă real în format de coaliție, au existat mai multe întâlniri și speranța mea este să se termine amiabil”, a menționat Klaus Iohannis.