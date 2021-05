Klaus Iohannis anunţă că liderii europeni vor propune sancţiuni pentru Belarus. „Avem teme importante care vor fi discutate în această seară şi mâine, toată ziua. Două teme sunt despre evoluţia pandemiei. Una este despre certificatul digital Covid-19, care într-un timp rezonabil de scurt trebuie să fie pregătit.

Cred că este un lucru bun. Acest certificat va înlesni libera circulaţie. Sigur, trebuie să avem grijă să nu ducă la discriminări între cetăţenii europeni. Legat de vaccinare, avem tema solidarităţii cu alte state. Noi am donat deja 300.000 de doze de vaccin Moldovei, dar şi alţii trebuie să facă lucruri similare.

O temă foarte importantă este legată de schimbările climatice. Am avut o discuţie foarte lungă în decembrie, în care şi eu am fost implicat. Se ştie că pentru 2050 ne dorim neutralitatea climatică. Dar deja, pentru 2030 dorim să avem o reducere semnificativă pentru poluare faţă de poluarea din 1990.

Schimbările climatice nu cunosc graniţe naţionale. Nu există nicio parte a globului care este ferită. Şi noi am avut secetă, am avut valuri de căldură şi cei bolnavi ştiu câte greutăţi au avut. Am avut şi în urmă cu doar câteva zile inundaţii şi pagube. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca această luptă să fie una echitabilă. Ea trebuie să ţină cont de economia fiecărei ţări şi de cetăţeni. Lupta pentru evitarea schimbărilor climatice trebuie să fie suportabilă şi pentru ţări. Voi milita pentru o împărţire echitabilă a sarcinilor.

Avem relaţia cu Rusia pe lista discuţiilor, avem relaţia cu Marea Britanie după Brexit. Lucrurile se mişcă în unele sectoare destul de greu. Pentru noi este important să se păstreze unitatea şi să se păstreze egalitatea pentru toate statele europene.

Avem două teme de mare actualitate. Evoluţia din Orientul Mijlociu, unde se pare că situaţia se îmbunătăţeşte. Avem şi situaţia avionului deturnat în Belarus, ceva nemaiîntâlnit. Vor fi discutate sancţiuni şi măsuri. Vor fi discuţii delicate”, a declarat Iohannis înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

