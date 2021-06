Vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu îi reproșează președintelui lipsa de implicare și absenteismul din aceste momente dificile când mare parte din țară se confruntă cu inundații. Adriana Bahmuțeanu, care a cochetat cu politica, candidând la alegerile locale de anul trecut, susține că ceea ce face Klaus Iohannis nu este normal. Ea a fost prezentă în platoul emisiunii Subiectiv, luni seara, unde a adus o serie de critici șefului statului.

„Eu nu am văzut să iasă, să stea de vorbă cu oamenii, să îi încurajeze (…) Nu vedeți că stă tot timpul ascuns în momentele mari și grave ale țării? Mai iese cu niște cizme de fițe, mai plantează un copăcel. Mai strânge gunoiul de pe nu știu unde, dar la sectorul 1 nu se uită. Numai așa, e pe invers…”, a spus Adriana Bahmuțeanu, despre Klaus Iohannis, la Antena 3.

Ea l-a acuzat pe șeful statului că nu este interesat de soarta românilor care l-au votat ca să-i conducă.

„Eu nu am văzut să iasă, să stea de vorbă cu oamenii, să îi încurajeze, mai ales în zonele acestea afectate. Nu îl interesează despre poporul român”, a mai adăugat vedeta.

Bahmuțeanca cochetează cu politica

La alegerile locale de anul trecut, Adriana Bahmuțeanu a candidat pentru funcția de primar al Sectorului 1 din partea Partidului Ecologist. Ea și-a depus candidatura cu o zi înainte de finalizarea înscrierilor, la Biroul Electoral de Circumscripție.

După ce a pierdut alegerile, Adriana Bahmuțeanu a fost văzută în preajma Dianei Șoșoacă și a susținătorilor acesteia. Ea a participat la mai multe mitinguri anti-mască, în această primăvară.

„Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră de fapt cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu-mi servește la nimic. Mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Am obosit să aud de tot felul de măsuri care nu-și dovedesc eficiența. Aș vrea ca Guvernul să fie aproape de popor, aproape de oameni, dar de un an de zile ne înfricoșează. Asta a știut să facă, atât, din păcate”, spunea Adriana Bahmuțeanu din stradă, cu prilejul unuia dintre aceste evenimente.