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Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al SUA și este tot mai aproape de titlul mondial în Formula 1

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al SUA și este tot mai aproape de titlul mondial în Formula 1Kimi Antonelli. Sursa foto: Facebook/Formula 1
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Din cuprinsul articolului

Pilotul italian Kimi Antonelli, de la Mercedes, în vârstă de 20 de ani, a câștigat duminică Marele Premiu al Statelor Unite, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Aceasta este a noua victorie a sa în sezonul 2026, iar rezultatul îl apropie decisiv de titlul mondial.

Echipa Mercedes, o singură oprire la boxe

Pe circuitul de la Austin, Antonelli a fost urmat de Charles Leclerc, pilotul Ferrari, în timp ce Max Verstappen, de la Red Bull, a încheiat cursa pe poziția a treia. Lewis Hamilton, tot de la Ferrari, s-a clasat al patrulea, iar Lando Norris, reprezentantul McLaren, a ocupat locul cinci.

Victoria a venit după o cursă gestionată strategic de echipa Mercedes, care a mizat pe o singură oprire la boxe. La final, Antonelli a subliniat importanța rezultatului pentru întreaga echipă și a evidențiat munca depusă pentru îmbunătățirea monopostului.

Antonelli nu e încă sigur de titlu

„A fost un rezultat de care aveam nevoie, întreaga echipă îl merită din plin. În tot acest timp, am depus atâta muncă pentru a pune la punct noul pachet”, a declarat pilotul italian. El a descris strategia drept o execuție perfectă și a afirmat că echipa își propune să încheie sezonul în forță și să obțină cât mai curând titlul.

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Antonelli avea posibilitatea de a-și asigura matematic titlul mondial încă de la Austin, însă acest lucru depindea și de rezultatele rivalilor săi.

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli / foto: FB

Pentru a deveni campion după această cursă, avea nevoie ca Lewis Hamilton să nu termine mai sus de locul cinci, iar George Russell să nu ocupe o poziție mai bună de locul nouă. Hamilton a încheiat pe patru, iar Russell pe opt, astfel că titlul nu a fost decis matematic.

Antonelli are un avans de 123 de puncte față de George Russell

După etapa americană din Formula 1, Antonelli are un avans de 123 de puncte față de George Russell, ocupantul locului secund în clasamentul general. Cu doar 125 de puncte rămase în joc până la finalul sezonului, italianul este foarte aproape de cucerirea campionatului.

Top 10 la Austin a fost completat de Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell, Liam Lawson și Pierre Gasly. Următoarea etapă a sezonului este Marele Premiu al Mexicului, programat săptămâna viitoare.

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