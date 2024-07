Șefa Secret Service, audiată în Congres. Kimberly Cheatle și asumă eșecul protejării lui Trump

Statele Unite. Kimberly Cheatle, șefa Secret Service, este audiată în Congres, în contextul tentativei de asasinare a lui Donald Trump. Ea își va asuma eșecul operațiunii de protejare a candidatului republican.

Secret Service este serviciul care asigură protecția președinților și a foștilor președinți americani. În acest context, Cheatle a fost chemată să răspundă în Congres legat de breșa de securitate care a dus la atentatul din Pennsylvania.

Donald Trump, candidatul republican la Casa Albă, a fost victima unei tentative de asasinat la un miting electoral din Pennsylvania. El a scăpat după ce a glonțul care îi era destinat a trecut pe lângă capul său, atingându-l la ureche. În acest context, Kimberly Cheatle a fost convocată la Comisia pentru Supraveghere și Responsabilitate din Camera Reprezentanților. Ea și-a asumat responsabilitatea pentru acest eșec.

Șefa Secret Service se confruntă cu mai multe solicitări de a renunța la funcție, din partea unor lideri republicani. Între cei care îi cer demisia este și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. De asemenea, liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, îi cere lui Kimberly Cheatle să părăsească funcția.

Miercuri, la audieri a fost convocat și directorul FBI, Christopher Wray. El se va prezenta, de asemenea, în fața comisiei pentru a da explicații cu privire la acest caz.

Secret Service Director Kimberly Cheatle: "The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades, and I am keeping him and his family in my thoughts." pic.twitter.com/7qQvQJQmOk

