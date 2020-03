Cunoscută deja pentru stilul său vestimentar ultra-sexy, vedeta de peste ocean a ales să se reinventeze, iar de data aceasta s-a întrecut pe sine și a dovedit-o prin intermediul ultimelor apariții.

Prezentă la Paris cu ocazia Săptămânii Modei, Kim a făcut senzație pe străzile orașului luminilor, în trei ținute spectaculoase, identice, dar în culori diferite, compuse integral din latex, pantaloni colant și jachete cambrate, cu umerii supradimensionați.

Imediat ce au văzut imaginile, fanii au rămas șocați și s-au întrebat cum a reușit Kim Kardashian să îmbrace astfel de ținute mulate, ținând cont că are un corp destul de masiv și niște forme de invidiat. Nu a durat mult și a venit și demonstrația, iar fanii vor putea să o vadă pe vedetă în noul episod al show-ului „Keeping Up With The Kardashians”, în timp ce se sacrifică pentru sti.

„Mă doare pielea”, spune Kardashian în timp ce este ajutată de asistenți să se strecoare în costumul din latex, iar între timp, din cauza împrejurimilor, i-a scăpat și o mica înjurătură.

Pe lângă participarea la evenimentul de modă, Kim a luat parte și la slujba religioasă pe care a ținut-o soțul ei, rapperul Kanye West, iar fanii au criticat-o că a avut o ținută mult prea provocatoare pentru un astfel de eveniment.

„Cine merge la biserică în latex?”, se aude vocea lui Kourtney, sora lui Kim, în timp ce intră în camera de hotel unde sora ei se chinuie să se îmbrace.

„Noi facem asta”, a răspuns Kim în timp ce făcea anumite grimase din cauza incomodității costumului, informează Daily Mail.

