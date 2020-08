Khloe Kardashian prinsă pe picior greșit, grav de tot

Vedeta din show-ul Keeping Up With The Kardashians a distribuit un selfie în luna mai pe rețelele de socializare care i-a lăsat pe urmăritorii ei uimiți. Imaginea originală a „scăpat” de curând în mediul online și există o diferență destul de mare între cele două fotografii.