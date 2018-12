Kevin Spacey SE ÎNTOARCE? „You Want Me Back”. VIDEO în articol

După o tăcere de peste un an, ca urmare a mai multor acuzaţii de agresiune (multe dintre ele fiind încă investigate), actorul Kevin Spacey doreste literalmente să fie Frank din House of Cards.





Într-un videoclip lansat pe YouTube - "Let Me Be Frank" - pe care Spacey l-a distribuit pe contul de social media (cont rămas neatins din 29 octombrie 2017), actorul își reia rolul de notorietate al lui Frank Underwood. Purtând un șorț cu Moș Crăciun în timp ce se pregătește probabil pentru o petrecere de Crăciun, Spacey, cu un accent sudic, se adresează camerei ca și cum am urmărit un episod din "House of Cards".

"Nu am terminat, indiferent ce spune lumea", a declarat Spacey în video. "În plus, știu ce vrei tu, mă vrei înapoi. Desigur, unii au crezut totul și au așteptat să mă audă că mărturisesc. Unii mor să declare că tot ceea ce spune este adevărat și că am primit ceea ce merit... dacă ar fi atât de simplu, numai tu și cu mine știm că nu este niciodată atât de simplu, nu în politică și nu în viață. Nu te-ai grăbi să faci o judecată fără fapte, nu-i așa?".

Mai târziu. în înregistrare, lasă să se înţeleagă că este "Nevinovat". Spacey declară apoi că nu va plăti "prețul pentru lucrurile pe care nu le-am făcut". "În ciuda tuturor lucrurilor, chiar se doreşte moartea mea, mă simt surprinzător de bine. Și încrederea mea crește în fiecare zi încât, curând, veți ști adevărul deplin". "Așteaptă un moment ... acum când mă gândesc la asta ... nu m-ai văzut niciodată să cad, nu-i așa? Concluziile pot fi atât de înșelătoare...". Este prima declaraţie după scandalul sexual declanşat împotriva actorului care s-a lăsat cu excluderea din celebrul serial difuzat de Netflix.

