Kelemen Hunor nu este de acord cu Viktor Orban. Subiectul asupra căruia nu cad la pace







Kelemen Hunor nu ascunde faptul că relația cu Viktor Orban este una colegială, dar există un punct asupra căruia cei doi nu sunt de acord. De asemenea, președintele UDMR a recunoscut faptul că guvernul Orban acordă „sprijin instituțional” comunității maghiare din România.

Kelemen Hunor și Viktor Orban au relaţii de colegialitate

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a fost întrebat despre relaţia pe care o are cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Liderul maghiarilor din România a spus că este una colegială. Este premierul Ungariei. Ungaria, şi Guvernul Ungariei, are o responsabilitate morală faţă de comunităţile maghiare care trăiesc în afara Ungariei şi le sprijină”.

Preşedintele UDMR a mai subliniat că despre relația sa cu premierul Ungariei „cam atâta putem spune. Sunt relaţii de colegialitate. Aşa cum fiecare lider politic e responsabil faţă de naţiunea lui, faţă de ţara lui, faţă de cei care l-au ales, aşa este responsabil şi el faţă de cei care l-au ales. Gestionează fiecare cum crede că e mai bine”.

Ce spune despre politica pe care o faca Viktor Orban

Kelemen Hunor, întrebat fiind dacă este de acord cu politica lui Viktor Orban, a spus că sunt chestiuni cu care este de acord şi altele cu care nu este de acord.

Mai exact, preşedintele UDMR a declarat că „sunt foarte multe chestiuni cu care putem să fim de acord şi alte chestiuni despre care putem discuta dacă e bine sau nu e bine”, dând exemplu despre „chestiuni legate de susţinerea familiei, de susţinerea economiei, de sprijinul pentru firmele care caută pieţe”.

Dar, spune liderul UDMR, „unde nu am fost de acord, de la bun început, a fost războiul. În 2014, am spus primul în Parlament ceea ce cred că de atunci este valabil, că de la est niciodată n-a venit nici libertate, nici securitate, nici prosperitate, bunăstare. Deci eu am condamnat de la bun început invazia Crimeei”.

Kelemen Hunor a recunoscut că primește ajutor din Ungaria

Kelemen Hunor a declarat că guvernul Orban acordă „sprijin instituțional” comunității maghiare din România. Mai exact, președintele USMR a spus că primește „în primul rând, sprijin instituționa, de la biserică, la învățământ, la sport și altele”.

Cu pricire la partea cu politica, Hunor a spus că atunci când e vorba de politică, „nu gândește nimic și nu spune nimic. Că el este un om extrem de experimentat. Niciodată în deciziile noastre nu a intervenit.

Nici măcar nu ne-a întrebat și a spus de fiecare dată în România trebuie să luați voi deciziile. E responsabilitate a voastră. Și din acest punct de vedere, această abordare este extrem de consecventă din partea lui”, a concluzioant Kelemen Hunor într-un interviu TV.