Kelemen Hunor, despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024: Nu pot să repet și a patra oară ce am repetat de trei ori

Kelemen Hunor, după trei tururi electorale la care a participat, președintele UDMR, anunță că nu va mai candida la alegerile prezidențiale din 2024.

Vicepremierul Kelemen Hunor susține că nu va mai candida deoarece cei din partid ştiu clar că nu există șanse de a câștiga președinția României.

Nu candidez pentru că nu pot să repet și a patra oară ce am repetat de trei ori

„Eu am făcut de trei ori acest exercițiu, că așa trebuia să fac. În 2019, eu nu am mai vrut, am zis că am făcut de două ori, să vină altcineva, dar colegii mi-au zis – e mai bine să te duci tu, înseamnă mai puține complicații, știi..

Oricum, noi știm că nu avem șansa și atunci noi am făcut o campanie extrem de relaxată și extrem de diferită față de ce au făcut alții, pentru că mi-am permis, nu aveam nicio miză.

Am vrut să arăt că am o viziune despre România, că aș putea să fiu un președinte bun, cum am făcut și în 2014, dar știam că nu voi intra în turul doi, fiindcă există votul etnic și există, în continuare, stereotipii și tot ce cunoaștem. Dar în 2024, chiar că nu mă mai tentează deloc, pentru că nu pot să repet și a 4-a oară ce am repetat de 3 ori. Pot, dar poate că trebuie să vină altcineva.

Vom avea candidat, este important să avem un candidat, e o chestiune de autoapreciere, că avem oameni capabili să facă față la o astfel de provocare, dar nu cred că eu trebuie să fiu eu. Chiar cred că NU trebuie să fiu eu” – a spus președintele Kelemen Hunor în emisiunea „La cină”.

Kelemen Hunor, despre ceilalți candidați la prezidențiale

În ceea ce privește posibilitatea ca premierul Nicolae Ciucă să fie candidatul PNL la prezidențiale, Kelemen Hunor a declarat recent: „Sunt și excepții, a fost, mai ales partidele care au șansa de a câștiga alegerile prezidențiale trebuie să vină cu președintele și acest lucru este prima opțiune, dacă nu, sigur, se pot găsi alte variante, dar pentru colegii liberai bănuiesc că asta este prima opțiune”, a subliniat Kelemen.

Întrebat dacă vede un candidat comun al celor două formațiuni politice, Kelemen Hunor a susținut că „este greu de crezut așa ceva”.

Kelemen a ridicat o altă problemă în cazul candidaturii comune: „În 2024, parlamentarele și primul tur al alegerilor prezidențiale se suprapun, prima data după 20 de ani și tu trebuie să ai lista parlamentarilor și nu poți să spui: dragi cetățeni, drag prieten, te rog aici votează cu PSD, dar acolo cu PNL și acela zice: și care este logica?”, a mai explicat vicepremierul la Insider Politic, Prima TV.