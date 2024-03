Monden Kate Middleton, subiectul unor mari controverse. Prințesa a supărat agențiile de presă







Fotografia recentă a lui Kate Middleton a stârnit controverse în rândul mai multor agenții de presă importante.

Cea mai recentă fotografie a lui Kate Middleton a devenit subiectul unor ample controverse în rândul mai multor agenții de presă importante. În fotografia de Ziua Mamei a Prințesei de Wales a fost identificată o greșeală stânjenitoare de editare.

Kate Middleton, subiectul unor mari controverse

Palatul Kensington a publicat duminică dimineața prima fotografie oficială a Prințesei de Wales de la operația abdominală suferită recent.

Kate Middleton apare zâmbind alături de cei trei copii ai săi, într-o imagine realizată de soțul său, Prințul William, la reședința lor din Windsor.

„Vă mulțumesc pentru urările dumneavoastră frumoase și sprijinul continuu din ultimele două luni. Le urez tuturor o Zi a Mamei fericită," a spus Prințesa de Wales, semnând mesajul cu inițiala „C”, de la Catherine.

La scurt timp după publicarea fotografiei de Ziua Mamei, criticii au început să comenteze că aceasta ar fi mult prea editată. Detaliul care a atrat tuturor atenția a fost mâneca puloverului purtat de Prințesa Charlotte. O parte din aceasta era ștearsă din cauza editării.

De altfel, potrivit celor de la Daily Mail, aceasta nu este prima dată când o astfel de problemă apare. Fotografia oficială Crăciun a familiei regale a avut și ea o greșeală de editare, în care Prințul Louis a fost prezentat fără un deget.

Agențiile de presă au refuzat să publice fotografia

După ce a fost inițial distribuită de către Palatul Kensington și preluată de presă de pe rețelele de socializare, fotografia cu Kate Middleton și copiii săi a fost ulterior retrasă de marile agenții de știri, din cauza suspiciunii că ar fi fost subiectul unei editări digitale, conform BusinessInsider.

Associated Press, Reuters și Agence France-Presse au emis comunicate prin care au explicat retragerea fotografiei, menționând că, în urma unei analize detaliate, s-a constatat că imaginea "nu respectă standardele editoriale".

„Se pare că sursa a manipulat imaginea”, a notat Associated Press. Agence France-Presse a invocat o "problemă editorială", în timp ce Reuters a indicat că fotografia a fost retrasă după o "revizuire post-publicare".

De asemenea, agențiile de presă au anunțat că fotografia a fost retrasă din cauza descoperirii unui mic detaliu care sugerează o modificare excesivă a imaginii, aspect care contravine principiilor deontologice profesionale, ce interzic publicarea imaginilor care au fost supus excesiv unor modificări.

Kate Middleton și-a recunoscut greșeala

Kate Middleton a emis un anunț pe pagina de Instagram a familiei regale - The Prince and Princess of Wales - în care și-a cerut scuze pentru editarea fotografiei publicate cu ocazia Zilei Mamei, sărbătorită în Marea Britanie pe data de 10 martie.

„La fel ca alți fotografi amatori, câteodată mă joc cu editarea foto. Aș vrea să-mi cer scuze pentru orice confuzie apărută după lansarea fotografiei de familie pe care am publicat-o ieri. Sper că toți cei care au sărbătorit Ziua Mamei au avut parte de o zi frumoasă. C”, a scris Kate Middleton, Prințesa de Wales.

Înainte ca Prințesa să își prezinte scuzele, presa și opinia publică speculaseră despre fotografia, sugerând că ar fi fost editată digital, aceste supoziții fiind acum confirmate de Prințesă.