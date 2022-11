Karmen Minune precaută cu finanțele ei. În ce investește artista banii

Acum, ajunsă la vârsta maturității, vedeta a declarat că știe foarte bine să gestioneze banii familiei și nu aruncă cu ei în stânga și-n dreapta. Mai ales că de la tatăl ei nu a moștenit numai talentul, ci și spiritul econom. Vedeta a început să facă proprii bani încă de când a lansat prima piesă și, așa cum era de așteptat, banii chiar nu sunt o problemă la ea în familie. Totuși, Karmen se declară extrem de atentă și de chibzuită când vine vorba de a cheltui banii pentru care muncește din greu. Spre deosebire de alte colege de-ale sale din lumea mondenă, artista nu are deloc pasiuni costisitoare și nu investește prea mult în genți sau haine.

Karmen Minune: „Nu-mi doresc 500.000 de genți”

Artista a explicat că are în garderoba piese vestimentare scumpe, dar susține că nu sunt deloc exagerate la preț. Fiica lui Adrian Minune preferă să dea bani mulți pe vacanțe pentru că acolo își face amintiri prețioase alături de cei dragi. „Nu sunt genul de femeie care să își dorească 500.000 de genți. Niciodată nu am dat bani foarte mulți pe genți, pantofi, haine, la modul mii multe de euro. Prefer vacanțele, experiențele. Prefer să plec cu copilul meu și cu soțul. Sunt genul de om care prețuiește mai mult momentele decât o geantă pe care poți să o pierzi”, a spus Karmen în cadrul unei emisiuni televizate. În plus, de când a venit Rossa în viața ei, vedeta a început să își restabilească prioritățile. Micuța este pe primul loc și, orice dorință ar avea ea, este poruncă pentru mama sa. Karmen a recunoscut că Rossa este slăbiciunea bunicului Adrian Minune, care o răsfață până peste cap. Și, totuși, artistul va trebui să se pregăteasă pentru că este pe drum și copilul Adrianei.