Înțelegerea dintre Marcel Ciolacu și Karl Nehammer. Mesajul premierului român, transmis și la Viena

Karl Nehammer și Marcel Ciolacu au avut joi, 7 martie, o întâlnire oficială la Palatul Victoria, unde au discutat problemele de actualitate din spațiul european. Cei doi oficiali au abordat subiecte precum securitatea și gestionarea frontierelor Uniunii Europene.

La scurt timp după finalizarea întrevederii cu Karl Nehammer, Marcel Ciolacu a precizat că discuția a fost una constructivă, centrată în jurul cooperării și îmbunătățirii relațiilor bilaterale între Austria și România.

„O întâlnire constructivă cu Karl Nehammer despre calea de urmat, în vederea construirii unei cooperări mai puternice, în special în ceea ce priveşte securitatea şi gestionarea frontierelor, inclusiv Ungaria şi Balcanii de Vest. Îmbunătăţirea relaţiilor noastre şi construirea pentru viitor”, a scris Marcel Ciolacu, joi, 07 martie, pe platforma X.

Constructive meeting with @karlnehammer about the path ahead in building a stronger cooperation, in particular on security & border management, including Hungary and the Western Balkans. Enhancing our relations & building for the future. pic.twitter.com/zchqbO3eAC

