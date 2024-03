Klaus Iohannis, despre discuția cu Nehammer. Continuă procesul de aderare la Schengen

Președintele Klaus Iohannis a declarat că a discutat cu cancelarul Karl Nehammer și că va continua procesul de aderare deplină a României la Schengen.

„În discuția pe care am avut-o cu cancelarul Karl Nehammer am convenit să continuăm procesul de aderare deplină a României la Schengen, până la atingerea obiectivului final. UE trebuie să fie unită, puternică și prosperă, iar acest lucru va crește securitatea UE în beneficiul tuturor cetățenilor noștri”, a scris președintele României pe platforma X.

In my discussion with Chancellor @karlnehammer we agreed to continue the process for RO🇷🇴's full accession to Schengen until we reach this final objective.The EU has to be united, strong, prosperous&this will further strengthen the EU security for the benefit of all our citizens. pic.twitter.com/lkWTtUDYTw

