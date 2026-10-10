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Kamala Harris, neînțelegeri cu soțul din cauza politcii

Kamala Harris, neînțelegeri cu soțul din cauza politciiKamala Harris / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Kamala Harris analizează posibilitatea unei noi candidaturi la președinția Statelor Unite în 2028, însă planurile sale ar întâmpina rezerve inclusiv în cercul apropiat, potrivit WSJ.

Kamala Harris, neînțelegeri cu soțul din cauza politcii

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, soțul fostei vicepreședinte, Doug Emhoff, le-ar fi spus în privat unor cunoscuți că ar prefera ca aceasta să nu intre din nou în cursa pentru Casa Albă.

Harris nu a luat încă o decizie, dar a început să facă demersuri care ar putea pregăti o eventuală campanie.

Fosta vicepreședintă discută cu donatori importanți, își menține echipa de consilieri și participă la evenimente de susținere a candidaților democrați înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

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Fosta candidată nu spune clar ce va face

Public, Harris afirmă că prioritatea sa este scrutinul din 2026, în care Partidul Democrat speră să recâștige controlul asupra Congresului și să obțină victorii în alegerile pentru funcțiile de guvernator.

La un eveniment al NAACP din Michigan, ea a declarat că nu s-a hotărât dacă va candida din nou și a subliniat importanța rezultatelor din acest an.

O eventuală candidatură ar putea genera dezbateri în interiorul partidului. Harris a devenit candidata democraților în 2024 după retragerea lui Joe Biden, fără să existe o competiție primară deschisă.

Douglas Emhoff

Douglas Emhoff / foto: wikipedia

Kamala Harris a pierdut în fața lui Trump, în ciuda sondajelor

Ulterior, Donald Trump a câștigat atât Colegiul Electoral, cât și votul popular. Unii democrați consideră că formațiunea ar trebui să desemneze un candidat nou pentru scrutinul din 2028.

În ultimele săptămâni, Kamala Harris a participat la șase evenimente private de strângere de fonduri în California și urmează să susțină candidați democrați în Nevada și Georgia. Ea colaborează în continuare cu o echipă de consilieri politici și încearcă să-și mențină sprijinul în rândul alegătorilor democrați, în special al femeilor de culoare.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care ia în calcul propria candidatură, a declarat că nu ar intra în cursă dacă Harris ar decide să candideze, argumentând că o confruntare între doi candidați din același stat i-ar avantaja pe ceilalți competitori.

Deși unii donatori și foști colaboratori sunt sceptici în privința șanselor unei noi candidaturi, Harris nu și-a anunțat retragerea din cursa pentru nominalizarea democrată din 2028.

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