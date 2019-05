Juventus, aproape de lovitura verii. Ce antrenor celebru are mari șanse de a lucra cu Ronaldo&Co. „Va semna pe patru ani, e ca şi făcut!”

Spaniolul Pep Guardiola este favorit să o preia pe Juventus, chiar dacă a cucerit recent cu Manchester City tripla istorică în Albion: Premier League, Cupa și Cupa Ligii Angliei. În continuare, șefii lui City sunt dezamăgiți de faptul că antrenorul iberic nu a reușit să le aducă „cetățenilor” trofeul UEFA Champions League, deși pregătește echipa din Manchester din 2016.

Potrivit jurnalistului italian Federico Gennarelli, de la Radio Sportiva, Pep Guardiola și Juve s-ar fi înțeles deja în privința colaborării, iar antrenorul va semna un contract valabil pe patru sezoane. Data vehiculată pentru oficializării acestei mutări este 14 iunie.

Ieri, Guardiola s-a aflat în Milano, la un eveniment caritabil, iar Fabio Paratici, directorul sportiv al lui Juve, a fost surprins intrând în hotelul în care este cazat fostul antrenor de la Barcelona şi Bayern Munchen. Sursa citată a menționat faptul că între cei doi a avut loc o discuție privată.

Fabio Paratici spotted entering the Palazzo Parigi hotel in Milan, where Guardiola is staying. pic.twitter.com/utYBTwRPY6 — Tarek Khatib (@ADP1113) May 21, 2019