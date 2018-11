Justificări INUTILE și UMILINȚE după o înfrângere CATASTROFALĂ. Mircea Lucescu pus la zid de ziariștii turci

Antrenorul naționalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu a fost ținta jurnaliștilor după înfrângerea de sâmbătă din partea echipei Suediei. Scorul a fost de 1-0 pentru suedezi.





“În prima repriză am avut trei ocazii clare de gol. În repriza a doua am văzut că fotbaliştii care nu joacă la echipele lor de club nu au rezistat. Dacă ar fi avut jocuri la echipele de club, nu ar fi fost astfel. Nu am rezistat, iar adversarii au profitat de acest lucru. Continuăm să clădim o echipă. Astăzi am avut trei jucători de 21 de ani. Adversarul a fost foarte puternic. Noi nu am făcut faţă fizic. Trebuie ca jucătorii noştri să fie de acum încolo titulari la echipele lor de club. Sper ca Cenk şi Caglar să înceapă să joace la echipele lor”, a spus Lucescu.

După meciul de la Konya, Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă de doar două minute, în care i s-a pus o singură întrebare. Întrebarea a fost referitoare la o schimbare Hasan Ali Kaldirim – Omer Bayram, făcută de el pe finalul meciului, iar tehnicianul a răspuns că nu a fost o schimbare care să fi influenţat rezultatul şi că şi-a dorit un joc mai ofensiv prin introducerea lui Bayram.

Naţionala Turciei, antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de selecţionata Suediei, într-un meci din grupa a doua a diviziei B a Ligii Naţiunilor şi a retrogradat în al treilea eşalon al competiţiei.

Golul a fost marcat de Andreas Granqvist, în minutul 71, din penalti.

Pentru Turcia a fost ultima confruntare din grupă, în timp ce Suedia mai are de disputat un meci cu Rusia, în 20 noiembrie, pe teren propriu. Turcia ocupă ultimul loc în grupă, cu trei puncte. Rusia, primul loc, are şapte puncte, iar Suedia are patru puncte.

