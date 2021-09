Jurnalistul Mihai Dragolea, bătut crunt de hoții de lemne. 20 de indivizi l-au atacat

Hoții de lemne nu l-au bătut doar pe Dragolea, ci și pe activistul de mediu Tiberiu Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile furtului de lemne din Bucovina. Echipamentul jurnalistului și toate înregistrările acestuia au fost distruse de indivizii violenți.

„Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei. Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei.

Avocații Greenpeace au intrat deja în legătură cu victimele conștiente și le oferă asistență juridică de urgență. Cerem Inspectorului General al Poliției Române și Inspectorului Șef al IPJ Suceava să se implice direct în soluționarea acestui caz și să urmărească ancheta până la finalizarea ei!

Au fost bătuți cu bestialitate

LE: Din informațiile pe care le avem în acest moment, toți trei primesc îngrijiri medicale, iar condiția lor este stabilă″, se arată pe pagina de Facebook a celor de la Greenpeace România.

Coruptie și analfabetism administrativ

„Indiferent ce sentimente trezeste acest om in societate si administratie, niciun argument nu poate motiva agresarea! In locurile unde oamenii isi fac dreptatea cu bata si pumnul in padure nu mai exista control, frica de autoritate si retinere! De ce? Pentru ca autoritatea lipseste cu desarvire!

A adormit betivaneste pe sub mesele interlopilor! Chicoteste precum un pui anemic si costeliv in curtea unde ora exacta e data de tapinari! Asa cum se intampla si-n Maramures!

Inca o data! Indiferent daca urasti sau iubesti un personaj precum Bosutar, nu exista explicatie pentru fotografia postata acum cateva zeci de minute de acest om. In Suceava nici macar nu e vorba de Bosutar, e vorba despre coruptie, analfabetism administrativ, delasare si lehamite! Si de foarte multi bani!, a scris jurnalistul Andrei Ciurcanu (Rise Project).

Mai multe detalii senzaționale despre cum luptă Tiberiu Boșutar cu mafia lemnului puteți citi în articolul „Robin Wood” de România și jaful pădurilor din Bucovina. „Mi-au promis răzbunări feroce”.