Jurnalista de investigație Annie Jacobsen spune că CIA-ul vede probabil sfera cripto ca pe un „actor non-statal adversar”

În timp ce Jacobsen este bine cunoscută pentru reportajele despre subiecte precum securitatea națională, serviciile de informații, tehnologia militară și secretele guvernamentale, opiniile sale despre cripto sunt mult mai puțin cunoscute.

„Tehnologia militară este fundamentul” cripto, a început ea să declare în podcast.

„NSA este probabil cea mai importantă (administrație) pentru comunitatea dumneavoastră”, a adăugat Jacobsen, menționând instrumente specifice pe care NSA le folosește pentru a monitoriza comunicațiile, cum ar fi Open-Source Intelligence, compilate de sisteme informatice mari ca o modalitate de a trage la sorți informații în masă, tehnici dezvăluite de către denunțătorul Edward Snowden – acesta a demonstrat că au fost folosite asupra poporului american.

„Nicio utopie nu sfârșește niciodată așa cum a fost concepută”,

Jacobsen a făcut, de asemenea, o paralelă interesantă între diferite comunități utopice, sau mai degrabă grupuri care promit o versiune a utopiei, grupuri care pot reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.

„Orice organizație care pretinde idealuri utopice prezintă un interes incredibil atât pentru armată, cât și pentru comunitatea de informații”, a declarat Jacobsen, menționând că Bitcoin – cu accentul pe care îl pune pe un ideal economic utopic fără lider, lipsit de încredere și lipsit de permisiune – ar fi de interes pentru CIA.

„Nicio utopie nu sfârșește niciodată așa cum a fost concepută”, a subliniat Jacobsen, dând exemplul lui Che Guevara, despre care spune că CIA l-a ucis ca o modalitate de a dezinfecta America de o viziune utopică violentă anti-americană asupra lumii.

„Coreea de Nord are o prezență enormă în domeniul hacking-ului”, a adăugat Jacobsen, făcând referire la grupul Lazarus, o entitate de hacking legată de Coreea de Nord pe care FBI o acuză că este responsabilă pentru furtul a miliarde de dolari în fonduri criptografice. „Bogăția pe care grupul Lazarus o finanțează în mod direct către programul nuclear al Coreei de Nord, un program care a început în 2004, continuă să atragă privirile oamenilor.”

„Văd comunitatea criptomonedelor din punctul de vedere al Silicon Valley”

În ceea ce privește problema vremii în care anumite grupuri sau persoane din cadrul cripto au fost compromise sau transformate în active ale CIA, Jacobsen a speculat că mult mai probabil este că cripto este integrată în Silicon Valley, care are o lungă istorie de colaborare cu agențiile de informații.

„Văd comunitatea criptomonedelor din punctul de vedere al Silicon Valley”, a spus ea, menționând un exemplu interesant al modului în care cele două au devenit din ce în ce mai întrepătrunse nu prin intermediul unor spioni individuali compromiși care lucrează din interiorul cripto, ci mai degrabă dintr-o perspectivă economică.

Jacobsen a menționat în mod special firma americană de capital de risc In-Q-Tel, pe care a numit-o „fondul de risc al CIA […] sau, așa cum se spune în CIA, „capital de aventură””. Fondul, numit inițial Peleus, a fost fondat de Norm Augustine, fost director executiv al Lockheed Martin, și Gilman Louie, a căror misiune era să investească și să identifice companii esențiale pentru tehnologiile care servesc interesele de securitate națională ale SUA. În 2016, In-Q-Tel a listat 325 de investiții, dar mai mult de 100 au fost ținute secrete, potrivit The Wall Street Journal.

Remarcând modul în care agențiile de informații sunt prin natura lor entități mici, descentralizate, care pot fi desfășurate în grupuri mici, Jacobsen a spus că „pot construi mici unități de oameni de știință care pot crea proiecte care penetrează și schimbă lumea”.

În virtutea designului, agențiile de informații trebuie să fie (informate) înaintea altor tehnologii și organizații tehnologice, a spus Jacobsen, adăugând că, prin simpla virtute a noutății și popularității criptografiei, este foarte probabil ca aceasta să fie analizată de agențiile de informații, de la CIA la NSA, la DARPA și chiar de FBI și de forțele de ordine locale.

„Aproape cu certitudine, aș spune că criptomoneda este privită de comunitatea serviciilor de informații ca un actor nestatutar, ceea ce este puțin periculos pentru cei care fac parte din această comunitate”, a conchis ea.

