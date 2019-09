Jurnalista Ana-Maria Roman are cuvinte dure pentru Procurorul General al României, Augustin Lazăr, care ar fi un critic dur al interviului de la Belgrad., în care s-a vorbit despre implicarea serviciilor în stat şi despre grupul de oameni-cheie de la vârful ţării.

„Un fost presedinte interimar al Romaniei, un presedinte al Camerei Deputatilor, un fost membru CSM, oameni politici, procurori DNA denunta public ilegalitati comise de fosti sefi ai serviciilor in colaborare cu sefa DNA.. iar Augustin Lazar, Procurorul General al Romaniei, nu doar ca nu cere o ancheta, ci da mesaje jurnalistilor sa posteze pe facebook ca televiziunile au transmis primul interviu al unui celebru fugar si ca e naspa.

Domnule Procuror General, ca sunt fugari sau inculpati sau ce or fi ei, nu conteaza atata timp cat denunta infractiuni. Infractori printre politicieni si oameni de afaceri sunt IN TOATA LUMEA. De aia s+a inventat justitia. Dvs trebuie sa cercetati, nu sa le acoperiti. Cea mai mare problema a Romaniei este ca insasi justitia este coordonata de persoane asupra carora planeaza suspiciuni de coruptie. Si asta e INFINIT mai grav. Ca daca si justitia e compromisa si functioneaza in afara legii, putem sa stingem lumina si sa plecam afara toti”, a comentat cunoscuta ziaristă, joi, pe pagina personală de pe reţeaua de socializare Facebook.

Te-ar putea interesa și: