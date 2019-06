Decizie de ultimă ora la Parlamentul European. Juncker şochează din nou. Ce se va întâmpla cu eurodeputaţii

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat, duminică, ca posturile eurodeputaţilor aleşi să rămână vacante până la data de 1 noiembrie. Juncker a făcut această propunere cu scopul de a se evita costuri suplimentare cu instalarea noilor eurodeputaţi.





În seara de 26 mai, cinci din cei 28 de comisari europeni au fost aleşi eurodeputaţi: Frans Timmermans (Olanda), Andrus Ansip (Estonia), Valdis Dombrovskis (Letonia), Mariya Gabriel (Bulgaria) şi Corina Creţu (România), potrivit agerpres.ro

Reamintim că mandatul Comisiei conduse de Juncker durează până la 1 noiembrie.

Potrivit legislaţiei în vigoare, fiecare din cele 28 de state membre - inclusiv Regatul Unit atât timp cât nu a părăsit UE - are dreptul să aibă un comisar în executivul european.

„Fiecare stat membru vizat are deci dreptul de a desemna un nou comisar pentru cele patru luni restante. Aceasta ar costa contribuabilul european 1 milion de euro drept cheltuieli de instalare şi de personal şi pentru indemnizaţia de retragere", a explicat Jean-Claude Juncker. Orice comisar are dreptul la aceasta, oricât a durat mandatul său şi pentru că statele membre au decis astfel. Cât despre mine, încerc să împiedic aceasta", a adăugat el. Juncker propune ca atribuţiile comisarilor care pleacă să fie preluate timp de patru luni de către comisarii rămaşi.

„Niciun cetăţean nu ar înţelege că şefii de guvern insistă pentru a-i înlocui" în pofida acestor costuri, a afirmat şeful Comisiei Europene. Jean-Claude Juncker şi-a reiterat astfel pledoaria pentru reducerea numărului de comisari.

„Nu este destulă muncă pentru a ocupa 28 de comisari toată ziua. De aceea am reorganizat Comisia, am numit vicepreşedinţi şi am redus mult numărul portofoliilor. Atâta vreme cât statele membre nu vor reuşi să se pună de acord asupra unei diminuări a numărului comisarilor, succesorul meu va trebui să gestioneze lucrurile în acelaşi mod", a afirmat Juncker.

