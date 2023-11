Clasamentul județelor cu cele mai ridicate salarii. În ce domeniu se plătește cel mai bine

În 2023, piața forței de muncă a României a fost martorul apariției a aproape 315.000 de noi oferte de joburi pe platforma eJobs.ro. Cu toate acestea, ritmul majorărilor de salarii de anul precedent nu a fost la fel de susținut.

Această tendință a apărut în contextul în care, în 2022, majorări salariale semnificative de 10% – 15% au fost observate în aproape toate domeniile de activitate.

Cele mai mari salarii din țară, în București-Ilfov

Conform unei analize bazate pe datele salariilor declarate de utilizatorii care au folosit comparatorul salarial al platformei, cele mai mari oferte salariale pot fi găsite în București-Ilfov, Timiș și Cluj.

În aceste județe, angajatorii oferă cele mai competitive salarii.

Potrivit datelor furnizate de Salario, comparatorul salarial dezvoltat de eJobs, județele sau zonele care au înregistrat cele mai mari salarii anul acesta au fost:

București, cu o medie salarială netă de 5.000 de lei;

Timiș, cu 4.700 de lei;

Cluj, cu 4.500 de lei;

Ilfov, Iași, Brașov și Sibiu, toate cu o medie de 4.000 de lei net.

În alte județe, salariul mediu net depășește 3.500 de lei net:

Bihor (3.950 de lei)

Prahova (3.800 de lei)

Argeș (3.800 de lei)

Alba (3.800 de lei)

În partea de jos a clasamentului se află județe precum Vâlcea, Ialomița și Gorj. Aici, media salarială netă este de 3.200 de lei pe lună, sau județe precum Caraș-Severin și Vaslui, cu o medie de 3.100 de lei.

Domeniile cu cei mai mulți bani

În ceea ce privește sectoarele care oferă cele mai mari remunerații, IT-ul rămâne pe primul loc. Media salarială netă este de 6.500 de lei lunar.

Locul al doilea este ocupat de profesioniștii în project management, cu un salariu mediu de 6.000 de lei, conform datelor furnizate de Salario.

Angajații din domeniul construcțiilor și instalațiilor câștigă, în medie, 5.000 de lei pe lună. Același nivel salarial se aplică și celor din domeniul auditului/consultanței și sectorului petrol/gaze.

În domeniul ingineriei, salariul mediu este de 4.800 de lei net, în telecomunicații este de 4.400 de lei, iar în sectorul bancar este de 4.000 de lei.

„În toate domeniile de activitate așteptările salariale ale angajaților depășesc salariile încasate în realitate cu aproximativ 25% – 30%. Cea mai mare discrepanță însă o vedem în industria naval / aeronautică – 4.500 de lei, media reală vs. 6.500 de lei, așteptările candidaților, respectiv o diferență de 44%; agricultură (43%), unde salariul mediu net este de 4.200 de lei, dar așteptările candidaților urcă la 6.000 și pentru funcțiile publice (43%): 4.200 de lei vs. 6.000”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs pentru economedia.ro.

Locurile de muncă cu cele mai mici salarii

Diferențele cele mai mici dintre așteptările candidaților și ofertele angajatorilor se observă în sectoare precum:

Audit / Consultanță, unde candidații se așteaptă la salarii cu 20% mai mari decât cele oferite de angajatori (5.000 de lei față de 6.000 de lei);

Medicină veterinară, cu o diferență de 22%, trecând de la 3.700 de lei la 4.500 de lei;

Domeniile financiar/contabilitate și producție, ambele cu discrepanțe de 25%, oferind 4.000 de lei față de așteptările de 5.000 de lei;

Alimentație / HoReCa, unde diferența ajunge la 29%, cu candidați care speră la 3.500 de lei în comparație cu oferta de 4.500 de lei.

În ceea ce privește domeniile care generează cel mai mare număr de locuri de muncă pe piață și care recrutează intens în majoritatea județelor din țară, nivelul salariilor se prezintă astfel: