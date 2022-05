Judecătorul Cristi Danileț a fost exclus pentru a doua oară din magistratură. Ce motiv a fost invocat

Judecătorul din Cluj, Cristi Danileț a fost exclus pentru a doua oară din magistratură. De data aceasta pentru că ar fi făcut politică, lucru interzis magistraților. Hotărârea CSM de miercuri, 25 mai, nu este definitivă.

„Admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Danileţ Cristi Vasilică –judecător în cadrul Tribunalului Cluj pentru abaterea disciplinară prevăzută de art.99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată constând în încălcarea interdicției de a face parte din formațiuni politice și pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.

În baza art.100 lit.e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancţiunea disciplinară constând în „excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. b) și d) din acelaşi act normativ“, se arată în decizia CSM.

Cum comentează Danileț situația

Cristi Danileț a reacționat imediat cu o postare pe Facebook. „CSM a decis să mă sancționeze cu excluderea din magistratură (a doua, după cea din decembrie pentru filmulețele pe tiktok) pentru că fac parte dintr-o formațiune politică, lucru interzis magistraților, întrucât eu sunt membru în două ONG-uri care au dat comunicate prin care criticau activitatea partidelor de guvernământ. Asta deși m-am abținut de la vot în cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat și cu toate că am arătat că nu CSM e competent să stabilească ce este o formațiune politiă, ci legea.

Am fost sancționat că am participat la acțiuni politice, lucru interzis magistraților, prin faptul că am scris un articol științific despre educație publicat de unul dintre cele două ONG-uri și pentru că am participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri declarat „formațiune politică“ de către CSM.

Pentru cine nu știe: cele două ONG-uri sunt înființate legal, de către un judecator, ca asociatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit. Unul se ocupa de educatia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desființarea lor vreodată pentru că și-ar fi încălcat statutul propriu“, a scris Cristi Danileț pe Facebook.

Sancțiuni pentru Danileț

Judecătorul Cristi Danileț a fost sancționat disciplinar pentru prima dată în 7 mai 2019. Consiliul Superior al Magistraturii a decis atunci o diminuare a indemnizației de încadrare lunare brute cu 5% pe o perioada de 2 luni pentru „manifestari care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în afara exercitării atribuțiilor de serviciu”. Deși Danileț a contestat sancțiunea, Înalta Curte nu i-a dat dreptate, iar aceasta a rămas definitivă. Motivul pentru care Cristi Danileț a fost sancționat este o postare pe Facebook în care a scris că armata ar putea ieși în stradă să apere democrația.

În decembrie 2021 a fost dat afară din magistratură pentru prima oară. Decizia nu este definitivă. Problemele i s-au tras tot de la rețele sociale. Danileț a postat clipuri video în care executa mișcări de karate sau imagini când tundea gardul viu din curte. CSM a considerat că a adus o notă de penibil profesiei de judecător, iar faptul că era deja la doua abatere disciplinară nu l-a ajutat pe Danileț.