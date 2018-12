Judecătorii de la Curtea de Apel au DEMONSTRAT: „ACHITAREA DEFINITIVĂ confirmă NELEGALITATEA”

Judecătorii Andreea Popescu, Camelia Mioara Sprânceană și Ioan Popa au stabilit că o hotărâre definitivă de achitare a unui inculpat constituie dovada nelegalității arestării preventive.





Judecătorii arată în decizia lor că măsurile de privare și restrângere a libertății dispuse împotriva unui inculpat achitat definitiv, deși validate punctual prin decizii ale judecătorilor, „sunt nelegale din perspectiva generală a achitării și, implicit, a invalidării, prin hotărâre de achitare, a tuturor măsurilor dispuse împotriva inculpatului pe parcursul procesului penal”.

„Decizia a fost dispusa in legatura cu un dosar al DNA in care a fost trimis in judecata fostul sef al Postului de Politie Branesti, judetul Ilfov, Marius Grosu. Acesta a dat Statul roman in judecata dupa ce a fost achitat definitiv in celebrul dosar “Sectia 5” in urma unui proces care a durat 12 ani de zile, perioada in care a fost si arestat preventiv peste 11 luni, si i s-au restrans unele drepturi, inclusiv salariale”, scrie Lumeajustitiei .

“Prin sentinta civila nr.1263/2015 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IV a Civila s-a admis in parte actiunea reclamantului... in contradictoriu cu paratul ... si s-a dispus obligarea paratului... la plata catre reclamant a sumei de 36.352 lei cu titlu de despagubiri materiale si 250.000 lei cu titlu de daune morale.

S-a retinut ca reclamantul a fost supus unui proces penal pe durata a circa 12 ani de zile, perioada in care a fost si arestat preventiv (peste 11 luni) si i s-au restrans unele drepturi, inclusiv salariale. In final, prin hotarare judecatoreasca definitiva s-a constatat in anul 2012 ca reclamantul a fost nevinovat.

Impotriva sentintei au declarat apel partile, dar si Ministerul Public – Directia Nationala Anticoruptie. Calea de atac a fost recalificata ca fiind recurs, prin incheierea din data de 27.02.2017, constatandu-se si ca recursul declarat de Ministerul Public este tardiv.(...)

Prin sentinta penala nr.221/2010 a Curtii de Apel Bucuresti s-a constatat nevinovatia inculpatului reclamant acesta fiind achitat pentru faptele pentru care fusese anchetat si trimis in judecata. Sentinta a ramas definitiva prin decizia penala nr.2348/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (...)

Este necontestat in cauza ca in cazul procesului penal, masura arestarii preventive a reclamantului s-a dispus periodic prin incheieri ale instantei de judecata, care a verificat si legalitatea masurii. Sub acest aspect, sustinerea paratului este justificata, in sensul ca masura arestarii s-a dispus in conditii legale, analizate deja punctual de instantele de judecata. Caracterul justificat al sustinerilor de mai sus ale paratului este nerelevant insa prin prisma actiunii de fata. Prin prezentul demers nu se contesta legalitatea punctuala a masurii arestarii preventive, dispusa prin incheieri succesive, ori a celorlalte masuri privite in individualitatea lor, ci se contesta legalitatea intregului demers penal pornit de institutiile Statului Roman impotriva unui cetatean nevinovat, nevinovatia acestuia fiind constatata neechivoc printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. (...), se arată în decizia Curții de Apel București.

