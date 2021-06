Fosta președintă a Tribunalului Timișoara a postat pe pagina sa de socializare, că se retrage din comunicarea publică.

De puțină vreme,, judecătoarea Adriana Stoicescu a fost sancţionată de Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Aceasta, se arată în comunicat, prin postările sale pe social media aduce atingere independenţei procurorilor şi spune:

Adriana Stoicescu, judecătorul de la Tribunalul Timișoara, a declarat că instanța a respins ca lipsită de interes acțiunea sa împotriva hotărârii prin care Secția pentru procurori a CSM a constatat că ar fi adus atingere independenței procurorilor prin postările pe Facebook. Astfel, judecătorul a pus sub lupă, din nou, problema independenței justiției.

„Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, admițând o cerere a unei asociații de procurori, că am adus atingere independenței procurorilor și s-a pronunțat printr-o hotărâre asupra afirmațiilor mele, un judecător al acestei mărețe țări europene, încălcând flagrant prevederile privind separația carierelor .

Am atacat această hotarâre, iar Curtea de Apel Timisoara a respins cererea mea, calificand-o ca lipsita de interes.

La recursul formulat la ICCJ, Consiliul Superior al Magistraturii a formulat întampinare, prin care solicita, prin vocea unui judecator, președinte al Consiliului, respingerea recursului formulat de apărătorul meu.

Din doua una: ori eu nu mai sunt normală… ori eu nu sunt normală.

In țara procurorilor, aceștia au dreptul să constate că un judecător le incalcă independența, iar eu, un biet judecator, nu merit sa fiu apărat de garantul independenței justiției.

În schimb, dau cu subsemnatul la Inspecția Judiciara pentru, în ultima vreme, fiecare cuvintel…

În acest timp, foștii procurori DNA, care doreau sa cumințească definitiv judecătorii, sunt absolviți de orice vină.

Dormi in pace, Românie!”