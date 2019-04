Judecătoarea activistă, penalizată pentru întârzierile de la dosare. Tensiuni la cote maxime în Justiție. Detalii din culisele conflictului

Brîndușa Andreea Sârbu, judecătoare, a fost sancționată disciplinar cu tăierea salariului pentru întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor. Cu ce sumă a mai rămas aceasta după aplicarea sancțiunii.





Brîndușa Andreea Sârbu, judecătoare de la Judecătoria Sectorului 1, a fost sancționată miercuri, 10 aprilie 2019, cu tăierea salariului brut cu 10% timp de o lună, scrie Luju.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a găsit-o vinovată pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. h teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor: „intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile”.

„Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva doamnei Sarbu Brindusa Andreea – judecator in cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

In baza art.100 lit.b) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica doamnei Sarbu Brindusa Andreea – judecator in cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, sanctiunea disciplinara constand in 'diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu 10% pe o perioada de 1 luna' pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. h) teza a II-a din acelasi act normativ.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie”, se arată în minuta Secției pentru judecători în materie disciplinară.

Brîndușa Sârbu este cunoscută pentru memoriile pe care le-a semnat alături de alți magistrați-activiști împotriva modificărilor aduse de coaliția PSD-ALDE în domeniul justiției. De asemenea, Sârbu s-a remarcat prin participarea la protestele de pe treptele Curții de Apel București.

