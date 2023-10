Jucător de hochei, mort pe teren. O patină l-a rănit la gât, în fața a mii de oameni. Video

Adam Johnson, în vârstă de 29 de ani, evolua pentru echipa britanică de hochei Nottingham Panthers într-un meci împotriva Sheffield Steelers. La un moment dat, a fost lovit în gât de lama patinei unui alt jucător.

După confirmarea decesului, mama jucătorului de hochei a scris că „și-a pierdut jumătate din inimă”.

La rândul ei, echipa Panthers a scris că este „devastată” să anunțe că Johnson a murit în urma „accidentului ciudat”.

„Panthers ar dori să transmită gândurile noastre și condoleanțe familiei lui Adam, partenerei sale și tuturor prietenilor săi în acest moment extrem de dificil.

Adam, numărul nostru 47, nu a fost doar un jucător remarcabil de hochei pe gheață, ci și un coechipier grozav și o persoană incredibilă, care avea toată viața înainte”, se arată într-un comunicat al echipei.

Liga de elită de hochei pe gheață (EIHL) a anunțat amânarea tuturor meciurilor de duminică ca urmare a veștilor dureroase.

Evenimentul care a avut loc pe Utilita Arena Sheffield a provocat traume în rândul mulțimii de aproximativ 8.000 de spectatori prezenți.

„A fost fără îndoială cel mai rău lucru pe care l-am văzut vreodată. Nu mă pot opri să nu mă gândesc la toți cei care au fost traumatizați de ceea ce s-a întâmplat. În special la cei ale căror vieți s-au schimbat într-o clipă”, a adăugat o spectatoare pe Twitter, actuala X, într-o postare.

Un alt utilizator a spus că a fost „un incident de coșmar”.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

— Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023