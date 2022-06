Josep Borrell, reacție după atacul celui mai mare terminal de depozitare a cerealelor: „Dezinformarea răspândită de Putin, tot mai cinică”

Șeful politicii Externe a UE condamnă atacul rusesc cu rachete asupra terminalului de cereale din Ucraina şi spune că „Dezinformarea răspândită de Vladimir Putin devine din ce în ce mai cinică”.

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat un atac rusesc cu rachete, în acest weekend, care a distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina.

„O altă lovitură cu rachete rusești care contribuie la criza alimentară globală. Forțele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din #Ucraina, în #Mykolaiv”, a scris Borrell într-un tweet luni.

Vladimir Putin a blocat transporturile de alimente și își folosește agresiv mașina de propagandă pentru a se sustrage sau a denatura responsabilitatea, deoarece speră că lumea va ceda și va ridica sancțiunile.

Josep Borrell a spus că ultima lovitură dată de armata rusă este în contradicție cu promisiunile recente ale președintelui Vladimir Putin de a oferi o trecere în siguranță pe Marea Neagră din porturile ucrainene pentru transportul comercial.

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri Externe şi politică de securitate, Josep Borrell, spune că aceste noi atacuri cu rachete ale forțelor ruse asupra celui de-al doilea mare terminal de cereale din Ucraina, Mykolaiv, contribuie la criza alimentară globală care se accentuează.

Imaginile de pe reţelele de socializare au arătat că terminalul este cuprins de flăcări. Mykolaiv se află într-o regiune extrem de fertilă pentru cereale din Ucraina.

”În lumina unor astfel de rapoarte, dezinformarea răspândită de Putin care deturnează vina devine din ce în ce mai cinică”, a scris Josep Borrell pe Twitter.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022