Jorge a comis-o GRAV la adresa botezului viitoarei fiice a Andreei Bălan

Jorge a avut o replică răutăcioasă cu privire la botezul celei de-a doua fiice a Andreei Bălan, când a venit vorba de botezul micuței. Acesta a spus, mai în glumă, mai în serios, că nu va veni la botez fiindcă nu vrea să dea bani.





Jorge are încă viu în memorie incidentul de anul trecut, din aprilie, când Andreea l-a dat afară de la botezul fetiței sale, deoarece acesta a vrut să facă o filmare LIVE pe Facebook, în contextul în care artista a specificat că vrea o petrecere discretă.

Andreea Bălan l-a poftit pe Jorge pe hol, să filmeze acolo. „Ies pe hol, am înțeles. M-a prins Andreea Bălan, nu am voie sa filmez. Hai, mă, pe hol (n.r. – I s-a adresat lui Andrei Ștefanescu, de la Alb Negru) că nu am voi să fac live aici. M-a certat Andreea Bălan" a explicat Jorge atunci, conform libertatea.ro

La doi ani după incident, Jorge i-a dat o replică acidă cântăreței în momentul în care se discuta de petrecerea de botez pentru viitoarea fiică. Acesta i-a spus că nu vrea să fie prezent și nici să dea bani fiindcă Andreea „i-a tras țeapă” data trecută.

