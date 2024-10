Monden Johnny Depp nu umblă cu ura în bagaj. Actorul a dezvăluit cum și-a schimbat viața







Johnny Depp, aflat la Festivalul de Film de la Roma, unde a primit un premiu pentru întreaga sa carieră, și-a deschis sufletul în fața lumii și a vorbit despre viața lui. „Nu am niciun sentiment rău față de nimeni”, a spus el, mărturisind că își vede viața ca o telenovelă unde faptele s-au întâmplat pur și simplu.

Johnny Depp și-a depășit problemele din trecut

Johnny Depp își reconstruiește încet cariera la Hollywood cu noul său film. A mărturisit că a treacut de problemele sale din trecut și privește liniștit spre viitor.

Într-un nou interviu pentru The Hollywood Reporter la Festivalul de Film de la Roma, Depp s-a referit la viața sa ca la o „telenovelă”.

„Unele nu au fost cele mai frumoase perioade, altele au fost hilare. Unele au fost nebunești. Chestia este că pur și simplu a fost și pur și simplu este. Așa că, pentru mine, s-a întâmplat. Am învățat, omule”, a spus el pentru presa, citează Fox News.

„Tot ceea ce experimentăm, fie că primești un bulgăre de zăpadă sau îți plimbi câinele, înveți ceva undeva pe parcurs. Așa că nu am niciun sentiment rău față de nimeni”, a spus el în fața fanilor de la Roma.

„Nu am această mare rezervă de ură, pentru că ura necesită grijă. De ce să port acel bagaj?”, a spus Depp.

Depp: Nu mai am nevoie de Hollywood

Depp, care a regizat un film despre artistul italian Amedeo Modigliani, intitulat „Modi – Three Days on the Wing of Madness”, a vorbit și despre schimbarea abordării sale asupra filmului. El a spus că simte că nu mai are nevoie de Hollywood.

„Am avut câteva lupte cu Hollywood-ul... Și îmi pare rău, dar a trebuit să intru acolo.. a spus vedeta din „Pirații din Caraibe”.

Depp și Heard, un proces urmărit de o lume întreagă

Depp a trecut printr-un proces de șapte săptămâni în 2022 cu fosta soție Amber Heard pentru defăimare. Procesul s-a transformat într-un circ media, iar la bară au venit martori celebri precum Kate Moss și Ellen Barkin.

În cele din urmă, el a primit despăgubiri în valoare de 10,35 milioane de dolari după ce un juriu a declarat că Heard l-a defăimat pe Depp cu acuzații de violență domestică și agresiune sexuală.

Heard și Depp au făcut pace în cele din urmă, iar fosta lui soție, starul „Aquaman” a fost de acord să-i plătească lui Depp 1 milion de dolari.

„Pur și simplu s-a întâmplat. Asta-i tot”, a mai spus vedeta.