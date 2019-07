John Dee și Revoluția Franceză. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

13,14 iulie, weekend

Pe 13 iulie s-au născut Harrison Ford, Wole Soyinka, John Dee, Patrick Stewart, Maria Ventura, Nicolae Secăreanu, Octav Enigărescu, Ilie Cămărăşan. Pe 14 iulie s-au născut Irving Stone, Ingmar Bergman, Gustav Klimt, Gerald Ford, Jules Mazarin, Lino Ventura, Lucian Bratu, George Anania, Mădălina Manole.

În calendarul creştin-ortodox, cel ieftin, sunt, pe 13 iulie: Soborul Sf. Arhanghel Gavril, Ştefan Savaitul, Golinduhia din Persia şi Sara. Pe 14 iulie sunt Sfinţii: Achila, Iust, Iraclie şi Nicodim Aghioritul.

Tradiţional, pe 13 iulie, în ”Kalendar” încep Panteliile, „surorile” Sf. Ilie. În această perioadă, 13-27 iulie, şapte zile înainte şi şapte zile după Sf.Ilie, este punctul culminant al sărbătorilor vechi de vară. Acţionează severe interdicţii de lucru la câmp, chiar simpla prezenţă în recoltă fiind considerat un păcat. Natura trebuie lăsată în pace! Spirite ale focului, (numite în unele locuri şi Pirosiţe, de la „piros”, foc în greceşte) pot da foc holdelor dacă sunt desconsiderate!

Modern, este o perioadă numai bună pentru concedii, sau vacanţe! Perioada 15 iulie – 15 august mi se pare cea mai bună pentru concedii, ţinând cont de modificările climatice şi de mersul activităţii umane moderne, dar şi de conjunctura astrologică. După Sf. Maria, îmi pun pălăria, şi încep nunţile, botezurile şi pregătirile de şcoală!

În dimineața zilei de 13 iulie 1527, puțin înainte de răsăritul Soarelui, s-a născut la Londra, John Dee, sau Doe care s-a ilustrat ca matematician şi astrolog la curtea regală a Marii Britanii. Dar John era un tip aparte de astrolog. În orice caz, nu era un şoarece de bibliotecă, cu toate că a strâns peste cinci mii de cărți de valoare, mai multe decât la Oxford. Arătos, bine făcut, era un sportiv şi un spadasin desăvîrşit şi răsfăţatul femeilor. A participat la mai multe dueluri, iar în 1555 a fost arestat şi încarcerat scurt timp (două zile) pentru “vrăjitorie în mânuirea rapierei” (spada de duel). În acel an, pe continent, Nostradamus publică ”Centuriile”. Episodul duelului s-a păstrat prin procesul verbal al magistratului din Londra, se pare că John Dee mânuia așa de rapid spada de duel și o arunca dintr-o mână în alta, era ambidextru, încât martorilor li s-a părut la un moment dat că avea două spade, nu una! Să mai precizez că nu a pierdut niciun duel, niciodată și că opt adversari nu s-au mai sculat din locul unde au cazut? Bună întrebare!

La început, a fost astrologul reginei Maria Tudor pe care a avertizat-o că “va sfîrşi printr-un dezastru şi că capul îi este în pericol”. Devine astrologul, sfătuitorul și confidentul, dar şi spionul marii regine care a fost Elisabeta I.

A calculat şi a determinat ziua încoronării, de asemenea a sfătuit-o pe Elisabeta I să nu atace formidabila flotă spaniolă ”Invincibila Armada”, ci să aştepte “pentru că elementele apă şi aer vor rezolva problema” – ceea ce s-a şi întâmplat – o furtună puternică şi valuri uriaşe au distrus mare parte din corăbiile atacatoare. Episodul s-a păstrat, de asemenea. Se spune că regina l-a întâlnit pe un culoar al palatului pe John. L-a oprit să o salute ceremonios și l-a întrebat direct: spune-mi cinstit, ce să fac, să atac, sau să aștept? John Dee i-a răspuns: ca britanic v-aș spune imediat să ordonați căpitanilor atacul, dar ca astrolog și matematician, vă rog să mă lăsați, regina mea, să fac calculele!”

La ordinul reginei, John Dee a făcut horoscoape pe continent, în special la curţile poloneze şi germane, de fapt spionând şi încercînd să facă alianţe în favoarea suveranei sale. A dus şi adus răspunsul la mai multe scrisori secrete ale reginei. Este interesant că John Dee îşi semna rapoartele de spionaj către regină cu indicativul 007. Cel preluat, mai târziu, de James Bond. Pentru că John Dee era autorizat de către Regină să ucidă, în caz de nevoie. Ce putea să-i placă mai mult unui duelgiu, care își ascuțea singur spada de duel, cu îndemânare și precizie matematică?

Matematica a fost pasiunea vieţii lui John Dee. Se spune că el a tradus ”Matematica” lui Euclid în limba engleză, în anul 1570.

A murit sărac şi deznădăjduit, la 8 decembrie 1608, în casa lui din Mortlake, Surrey, după ce un şarlatan i-a furat soţia şi averea. Se spune că a fost răzbunarea târzie a spaniolilor, pe care i-a învins cu un horoscop şi două rapoarte de spionaj. De la John Dee ne-a rămas, printre altele, o lucrare de circa 350 de pagini scrisă într-un cifru perfect, ”în limba lui Enoch”, după cum spunea John Dee. Cifrul nu a putut fi spart nici astăzi, cu cele mai performante calculatoare. Se pare ca matematicianul şi astrologul englez chiar inventase, sau redescoperise, o limbă moartă, cu toate regulile de flexiune şi sintaxă.

John Dee a fost modelul pentru dr. Faust, sau Prospero, al lui Shakespeare. În timpurile moderne a făcut subiectul unui roman al lui Peter Ackroyd, a unei opere și a unui joc de computer, ”Uncharted 3”. Să nu uităm melodia lui Iron Maiden, ”The Alchimist”, dedicată lui John Dee.

John Dee a fost un om complet, un personaj al Renașterii, un savant aventurier, un matematician duelgiu, un spion magician, un alchimist astrolog, unul care a vorbit cu îngerii. Oare chiar a vorbit cu îngerul Uriel? Așa se spune, iar sunt mărturii scrise că după ce a vorbit cu îngerul și a primit cele trei cadouri, John Dee parcă emitea o lumină difuză, calmă, timp de o săptămână. De la el au rămas trei lucruri ciudate: o oglindă neagră, o sferă mare și grea de cristal și un cristal misterios, o combinație geologică ciudată, poate unicat. Sunt la British Museum. Sau, erau? Altă întrebare bună!

Mă uit la sfera de cristal care este în stânga mea, pe birou. Este uriașă, cred că are aproape 30 de centimetri în diametru și este foarte, foarte grea. Acum, când scriu desprea ea, luminițe ciudate se ivesc pe suprafața ei. Parcă râde de mine! Sau, sunt farurile mașinilor care trec pe stradă? Am primt cadoul de la regretatul meu prieten Jonathan Cainer, însoțit de un bilețel: ”Este sfera lui John, folosește-o!” Oare unde am pus bilețelul, dovada materială? Bună întrebare!

14 iulie, Ziua Republicii. A Franţei, dar şi a Irakului!

„Evenimentul zilei” din 14 iulie 1789 a fost „cucerirea şi distrugerea Bastiliei” unul dintre momentele mai mult, sau mai puţin, importante, ale Revoluţiei franceze. Revoluţie care, am fost intoxicaţi cincizeci de ani, cum că, a fost opera maselor populare care luptau împotriva oprimării şi a regalităţii. Nobilii francezi, care mai au şi astăzi urmaşi de marcă, chiar „sang royal”, spun din vârful buzelor că episodul Bstiliei se poate rezuma în câteva cuvinte: nişte infractori au dărâmat închisoarea în care fuseseră deţinuţi. Punct!

Ca orice revoluţie, sau loviluţie, se pare că a fost opera „securităţii şi a activiştilor” iar cetăţenii din Paris, cei fără chiloţi, au murit pe capete plătind preţul sângelui pentru complotiştii oportunişti veniţi la putere. Un exemplu: spuneam zilele trecute că autorul „Declaraţiei drepturilor omului” a fost cetăţeanul Lafayette. Care era… marchiz?!! Iar puterea a fost preluată, de fapt, de inflexibilii iacobini, republicanii cei duri, unii dintre ei fiind nobili, alţii masoni, alţii şi nobili şi masoni, care mai conduc şi astăzi Franţa, sigur, din umbră! Unde este, iubiţilor istorici, lupta de clasă?

Oare există „clase”? Libertate, egalitate, fraternitate! Cuvinte înălţătoare, o lozincă frumoasă, niciodată aplicată, dar care a aprins violența în gloată! Complotiştii au executat cu „Madame La Guillotine” pe „ceilalţi” şi au preluat puterea! Punct. Şi în ce a naufragiat mişcarea populară? În imperiu?!! Francezii de rând, tot cei fără chiloţi, au murit cu miile şi zecile de mii, de-a curmezișul Europei, îngheţaţi în pustiul rusesc, sau împuşcaţi de englezi şi prusaci. Pentru ce?

În prezent, Franţa este unul dintre „licuricii” majori, cum ar spune un clasic în viaţă. Băse, fii atent în perioada următoare! Poate chiar pe locul doi, după Marele Licurici. Lumini, puncte de reper în noaptea politică care ne înconjoară. Franţa a fost întotdeauna înaintea tuturor în politică, în cultură, artă, filozofie, în experimentarea diferitelor doctrine şi are o modalitate culturală unică în abordarea problemelor globale. Sigur, Franţa are şi eşecurile ei. Multiculturalismul, de exemplu! Într-o ecuaţie cu multe necunoscute, sistemul francez de viaţă este ameninţat din interior de cele aproape zece milioane de musulmani care doresc să impună majorităţii valorile lor. Mustafa Dupont, poate vă mai amintiţi melodia utopică a lui Gilbert Becaud, s-a dovedit că nu este un bun francez! Sau nebunia galică de a continua experiențele atomice în Oceania. Până nu le-au făcut americanii ”Godzila” cu Jean Reno, nu s-au potolit!

Dar, petrecând ceva timp în hexagon nu am putut să nu constat valoarea clasei politice. L-am mai prins pe generalul De Gaulle care când spunea „La France” parcă spunea „Dumnezeu”! Modul în care se adresează cei de la vârf poporului este un model pentru orice președinte sau rege, de peste tor globul. Din cuvântările preşedinţilor, ale primilor miniştrii din hexagon nu lipseşte niciodată „francezi”, „Franţa”, „interesul ţării”! Bun, sărim peste prezent!

Iubesc Franţa, am învăţat singur franceza în adolescenţă ca să-i citesc în original pe Saint Exupery şi pe Prevert. Şi acum am câteva rafturi în bibliotecă cu „Livre de poche” şi „J’ai lu”. Doamne, ce puneau în cerneala tipografică de mirosea aşa, sau în legătorie, inconfundabil, unic în lume! Ţara parfumurilor! Apoi viaţa m-a dus şi pe teritoriul hexagonului. Am dreptul să spun că îi ştiu şi îi iubesc pe francezi, doar am mâncat acolo, la ei acasă, multe kilograme de brânzeturi. Ştiţi butada, nu? Dacă nu, v-o spun eu: La sfârşitul dezastrului de la Waterloo, un general francez vine la împărat şi îi spune: „Sire, suntem înfrânţi, Franţa este pierdută!” La care micul om cu o umbră gigantică, Napoleon, a răspuns: „Haide-haide, o ţară care are patru sute de feluri de brânzeturi nu este pierdută niciodată!”

În Irak este, de asemenea, Ziua Republicii. Când spun „Irak” mă doare inima. Îi ştiu bine pe mândrii arabi, am fost oaspetele lor mult timp, cam un an de zile. Cred că îi urmăreşte blestemul Babilonului! Întâi i-au călcat în picioare americanii pentru că au avut nebunia națională să sărbătorească cu artificii și trasoare în seara zilei de 11 septembrie 2001. Acum poartă o luptă fratricidă, își trag singuri gloanțe în cap. Dar, nimeni nu o să vă spună adevărul, așa că tac și eu din gură.

Vive la République! Vive la France! Care Franță? Trebuie să fiți de acord cu mine, dragi lupi, padawani și hobbiți, că nu iubim un loc geografic, ci un anumit timp, o felie spațio-temporală din viața noastră. Pentru mine, Franța în perioada anilor 1969-1971. De Gaulle, Citroen DS, Moulin Rouge, experiența și învățătura de la ”Le Figaro”, prietenii mei de acolo și de atunci, tineri, frumoși, educați și inteligenți și discuțiile interminabile din cafenelele din Cartierul Latin. Poveștile foștilor luptătorilor pentru Algeria din Armata Secretă, OAS, la un petit blanc. Louvre. Legiunea Străină. Interminabilele explorări în căutarea cărților vechi. Și o iubire, pierdută apoi. O cântăreața frumoasă și blondă, de seama mea, parcă doar cu câteva luni mai mare. Pe atunci toată lumea la Paris îmi spunea Bernard. Blonda mi-a dedicat o melodie, mai târziu, nu m-a uitat. Așa mă botezase prietenul meu, regretatul Chris de Margerie, care era cu un an mai mic ca mine. O confuzie cu un legionar. Pe atunci, în tinerețe, anii contau! Aud că marea cântăreața a eșuat în alcool. E normal, dacă a pierdut un bărbat ca mine!

Lăsând gluma la o parte, o să mă uit în filmoteca mea după un film vechi, o comedie drăguță cu Pierre Richard din anul 1972, ”Le grand blond avec une chaussure noire”, o să revăd filmul ca să-mi amintesc mai bine aventura mea franceză și în cinstea Zilei Naționale a Franței. De ce nu am rămas cu blonda în Franța în anul 1970? Este o întrebare foarte bună, poate o să găsesc și răspunsul, am timp, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri. Ziua de sâmbătă este un prilej să recapeţi iniţiativa. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekend-ului 13, 14 iulie ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să câştigi la loto, la Casino sau la orice alt joc aranjat. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa că fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitaţia. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei, de la anturaj. Surprize plăcute, în general, situaţii care evolueaza spre finaluri neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

TAUR Sâmbătă, domeniul avantajat este cel al noului. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile verii. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival de jazz. Tu vrei la munte! Duminica trebuie sa eviti asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi.

GEMENI Sâmbătă este o zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect financiar. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. In viata este ca in supermarket, am mai spus asta, dar îmi face plăcere să repet: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Configuraţiile planetare şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend să treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa ca tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani si poate şi o vorba buna. Trebuie doar să încerci!

RAC O zi de sâmbătă interesantă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” şi împăcările în relaţiile sentimentale. Stelele spun, la fel ca un batran inţelept chinez sau aztec, nu contează, toţi înţelepţii spun ceva… înţelept, ei bine, prea multă insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul! Mai ales în relaţiile amoroase. Vorbeşte, discută, dialoghează, încântă, povesteşte, miră-te! Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent si decadent. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de stat, de odihnă şi relaxare!

LEU Sâmbătă este o zi foarte bună ca să faci planuri de viitor (vacanţă) şi să iei deciziile necesare. O zi activă, poate chiar prea activă pentru căldura toridă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Sigur că pare o contradicţie, weekend-ul este o perioadă de pauză, dar tu te gândeşti numai la bani. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul „viţelului de aur”, vezi Biblia, dacă nu ştii despre ce este vorba. Simţul tău imperial, posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Normal, că doar nu vrei să-ţi ghicească gândurile! Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o îngheţată americană, sau cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat.

FECIOARĂ Dimineaţă de sâmbătă foarte dinamică, cu multă activitate în care se pot finaliza vechi dorinţe şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Şoapte pe înserat şi atmosfera ciudată de roman de dragoste de la tropice, te ajută să devii mai sentimental decât de obicei. Sâmbăta o mai poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton virginele care nu au un plan sunt devorate de monştrii. Nu ai văzut filmul?

BALANŢĂ Sâmbătă, noi idei par să se contureze în cercul rudelor de sânge. Prietenii, familia, anturajul este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, aşa este pedagogic, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de ultima seară de vacanţă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale!

SCORPION Weekend-ul pare să fie foarte liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru vacanţă şi nu numai, vorba unui tic la modă! Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer şi foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apa şi pământ. Întreabă-i pe toţi când s-au născut, ca să ştii cu cine ai de-a face! Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra!

SĂGETĂTOR Sâmbătă Soarele nu îţi este favorabil, aşa că, preventiv vorbind, evită expunera prelungită. Dar nici nu renunţa pentru că, se pare, razele solare sunt o sursă sigură şi unică de importanta vitamină „D”. Cel puţin aşa umblă zvonul pe net. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. In jungla asta de beton ai luptat cu abilitate ca să ajungi unde eşti, intreabă-te daca eşti dispus “sa calci peste cadavre” ca să continui o traiectorie ascendenta. Sâmbătă – micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă ai o petrecere veselă, poate la un nativ din Rac, poate la o petrecerea de vacanţă. Duminică, zi de ordine şi curăţenie, sau de plecat la drum!

CAPRICORN Cine se trezeşte foarte de dimineaţa îi este foarte somn. Asta este toată filozofia şi ar fi bine să vă cruţaţi forţele în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă şi obositoare, ca de obicei. Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că… sună un prieten. Unul bun şi capabil! Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Bani găseşti la bancă! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, analiza detaliului, gândirea rece, logica si uşor cinică nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara poţi primi o veste bună, care te bucură mult.

VĂRSĂTOR O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil cu anturajul apropiat. S-ar putea să ai de mediat între două persoane din famile. Horoscopul tău arată că iti este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi căldura infernală. Totuşi, atenţie la curent şi la schimbarea bruscă de temperatură! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei şi a livingului. Debarasează-te de toate prejudecatile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti araţi adevaratele calitaţi de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita creaza moda intr-o zi când nu are bani.

PEŞTI Evenimente în anturaj şi veşti plăcute de departe, de la prieteni aflaţi în vacanţă. În registrul mediu spre interesant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul si umorul. Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie, o festivitate, poate un eveniment, la care te aşteptai să fii invitat.

