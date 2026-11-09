Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a transmis că este nevoit să își restrângă activitățile de promovare pentru volumul său de memorii din cauza problemelor medicale. Anunțul vine la mai bine de un an de la momentul în care a fost diagnosticat cu cancer de prostată, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Democratul, ajuns la vârsta de 83 de ani, a vorbit deschis despre dificultățile pe care le întâmpină în prezent printr-un mesaj publicat duminică pe platformele de socializare.

„Unele zile sunt mai bune decât altele. Asta nu m-a oprit, dar uneori mă încetineşte”, a mărturisit Joe Biden. Acesta a explicat și impactul direct asupra planurilor sale editoriale: „Din păcate, asta înseamnă că nu voi putea purta atât de multe discuţii despre cartea mea pe cât speram”.

Volumul de memorii, care poartă titlul „America, promite-mi ceva” („Promise me, America” în versiunea originală), abordează în principal perioada petrecută la conducerea Statelor Unite. Potrivit autorului, cartea explorează teme fundamentale precum „cine suntem noi ca naţiune, ce apărăm şi rolul Americii în lume”.

Într-o serie de fragmente date publicității luni de revista The Atlantic, fostul lider de la Casa Albă își exprimă regretul față de decizia succesorului său, Donald Trump, de a anula politicile de combatere a încălzirii globale chiar din prima zi a noului mandat.

Totodată, Biden lansează un atac ferm la adresa miliardarului republican pentru implicarea acestuia în evenimentele de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au luat cu asalt clădirea din Washington pentru a bloca validarea rezultatelor scrutinului prezidențial.

„Ceea ce a făcut Trump pe 6 ianuarie 2021 nu ar trebui uitat niciodată. Ar trebui să-l urmărească până în mormânt”, a subliniat Joe Biden în paginile cărții sale.

Diagnosticul fostului președinte a fost făcut public în 2025, la patru luni după încheierea mandatului său. La acel moment, Biden a dezvăluit că se confruntă cu o formă de cancer „agresiv” de prostată, care a dezvoltat metastaze osoase. Ulterior, în luna august, fiul său, Hunter Biden, a oferit detalii îngrijorătoare despre agravarea situației, precizând că boala s-a extins „în oase şi dincolo de acestea” și descriind suferința tatălui său drept una „foarte dureroasă” şi „foarte invalidantă”.

Problemele de sănătate au cântărit greu și în decizia politică din 2024, când Joe Biden a ales să se retragă din cursa pentru un nou mandat prezidențial, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de capacitatea sa fizică. Locul său în competiție a fost luat de vicepreședinta Kamala Harris, care a pierdut însă alegerile în fața republicanului Donald Trump.