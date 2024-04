Joe Biden „a trădat” sărbătoarea Paştelui. Scandalul este imens în SUA

Joe Biden a fost acuzat că „a trădat” sărbătoarea Paştelui, adică Învierea lui Iisus, după ce președintele american a declarat ziua de Paște ca „Ziua Vizibilităţii Transsexualilor”. Mai exact, Joe Biden este criticat de republicani după ce a instituit Ziua Vizibilităţii Transsexualilor la 31 martie.

Joe Biden i-a îndemnat vineri pe „toţi americanii să i se alăture pentru a ridica viaţa şi vocea persoanelor transsexuale în întreaga ţară şi a acţiona în vederea eliminării violenţei şi discriminării pe bază de identitate de gen” în acest comunicat în care instituia Ziua Vizibilităţii Transsexualilor.

Această declaraţie a fost calificată drept o „blasfemie” de către o purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump, care a acuzat sâmbătă administraţia Biden că a efectuat un „atac la adresa credinţei creştine” şi a pretins „scuze”.

„Cerem Casei Albe a lui Joe Biden să le prezinte scuze milioanelor de catolici şi creştini din întreaga Americă care cred că (duminică) este doar o sărbătoare creştină, Învierea lui Iisus Cristos”, a declarat sâmbătă o purtătoare de cuvânt a campaniei lui Donald Trump, Karoline Leavitt.

On Transgender Day of Visibility, we celebrate the joy, strength, and absolute courage of some of the bravest people I know.

Today, we show millions of transgender and nonbinary Americans that we see them, they belong, and they should be treated with dignity and respect. pic.twitter.com/mhixHV9KC2

— Joe Biden (@JoeBiden) March 31, 2024