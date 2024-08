Sport Jocurile Olimpice 2024. Emblema BMX-ului britanic care a făcut spectacol la Paris







Kieran Reilly este un talent în plină ascensiune în lumea BMX-ului freestyle, iar performanțele sale de până acum și ambițiile sale pentru viitor îl fac un competitor de temut pentru restul rideri-lor de la Paris.

Reilly este o sursă de inspirație pentru tinerii rideri de BMX din întreaga lume, demonstrând că dedicarea, pasiunea și munca asiduă pot duce la realizări remarcabile în sporturile extreme.

Proba BMX freestyle la Paris 2024

Britanicul Kieran Reilly a obținut argintul la BMX freestyle într-o finală olimpică dramatică la Paris. Tânărul de 23 de ani a obținut un scor de 93,70 la prima sa încercare, ceea ce l-a plasat pe locul al doilea în acel moment. Astfel, acest lucru i-a fost garantată cel puțin o medalie de bronz în momentul în care s-a prezentat pentru a doua încercare.

El a revenit în mod corespunzător pe poziția de medaliat cu argint cu un scor de 93,91 la a doua încercare, dar nu a fost suficient pentru a-l învinge pe argentinianul Jose Torres Gil, care a obținut 94,82 pentru a lua aurul într-o finală de cea mai înaltă calitate.

„A fost cel mai înalt nivel de competiție pe care l-am văzut vreodată în BMX”, a declarat Reilly pentru BBC Sport. „A fost cea mai bună cursă pe care am făcut-o și sunt foarte mândru de mine, este ceva special!”.

După ce s-a clasat pe primul loc în calificările de marți de la Place de la Concorde, Reilly a fost ultimul din cei nouă concurenți și știa cu ce se confruntă atunci când a luat startul pentru a doua oară.

Cursa complexă și intensă a lui Reilly

Campionul mondial în exercițiu a căzut în genunchi și și-a abandonat bicicleta după ce a terminat o cursă complexă și intensă, iar el și echipa sa de sprijin, care a inclus-o pe Charlotte Worthington, campioana feminină la BMX freestyle din Tokyo 2020, au lăcrimat pe măsură ce scorul a venit.

„Așteptând să plec, este ușor să vezi ce fac oamenii și să schimbi cursa, dar m-am pregătit cât de bine am putut și am fost încrezător în ceea ce aveam”, a spus el. „Știam că am garantat o medalie dar nu mi-a schimbat deloc mentalitatea, acolo sus am fost pentru aur”.

„În acea a doua cursă în circumstanțele respective, asta a fost tot ce am putut da. A fost cald acolo. Sunt atât de mândru de tot ce am făcut în alergare și sunt încântat să continui”, a mai spus el.

Bronzul i-a revenit favoritului local Anthony Jeanjean. Acesta și-a revenit remarcabil după o căzătură în prima manșă și a obținut 93,76 puncte în a doua manșă. Înainte, chinezoaica Deng Yawen câștigase aurul în proba feminină, campioana în exercițiu Worthington a terminat pe locul 11 în calificările de marți și nu a reușit să progreseze.

Copilăria lui Reilly pe BMX

Reilly, născut în Gateshead, a început să meargă pe bicicletă BMX la vârsta de nouă ani. Pe atunci se aventura la skatepark-ul local și experimenta trucuri și flip-uri îndrăznețe. După ce a părăsit școala, a lucrat trei ani ca dulgher. Cu toate acestea, a continuat să meargă cu bicicleta la skatepark. Adevărata sa ambiție fiind o carieră ca rider profesionist de BMX.

De când a devenit profesionist în 2020. Dorința lui Reilly de a deschide noi drumuri pentru el și pentru sport, încercând noi trucuri, l-a dus în vârful BMX freestyle. Un videoclip cu el arată momentul când a devenit prima persoană care a reușit triplul flair. Adică trei backflips cu o rotație de 180 de grade. În 2022 clipul a circulat pe rețelele de socializare și a pus bazele a ceea ce aveau să fie câțiva ani tumultuoși.

Un argint la Campionatele Europene a dus la aur la Jocurile Europene din 2023. Precum și la victoria la Campionatele Mondiale de la Glasgow din același an. Acum a adăugat argintul olimpic la această colecție. Asta după două rutine complexe realizate sub o presiune imensă, în căldura apăsătoare de la Paris.

Reilly i-a văzut pe campionul de la Tokyo 2020, Logan Martin, din Australia, și pe Marcus Christopher, din Statele Unite, căzând într-o finală extraordinară. Fiecare rider și-a sporit dificultatea și riscul din calificări.

Cursa pentru medalia de aur

Britanicul, ușor de recunoscut după mullet-ul său caracteristic, care iese din spatele căștii, a dat dovadă de mult calm. Astfel, a realizat o nouă cursă tehnică. Cu toate acestea nu a reușit să influențeze suficient juriul pentru a-l înlocui pe argentinianul Torres Gil. Acesta a reușit o primă cursă foarte dificilă și suficientă pentru a-l urca pe podium.

2023 a fost un an de neuitat pentru freestylerul BMX Kieran Reilly. În iunie, riderul din Newcastle și-a început vara prin a-și îmbunătăți medalia de argint de la Jocurile Europene din 2022. Astfel, obiectivul era să câștige aurul la evenimentul din Polonia.

Două luni mai târziu, Reilly, în vârstă de 22 de ani, a cucerit un titlu și mai prestigios la Campionatele Mondiale din Glasgow, Regatul Unit. Britanicul a oferit o aruncare cu bicicleta emfatică pentru a-și încheia a doua cursă a finalei. Și-a ridicat brațele deasupra capului. Aceasta a fost poate cea mai bună cursă din cariera sa.

Deși mai erau încă șase concurenți în competiție, planul de joc al lui Reilly a avut succes. A obținut un punctaj de 95,80, care în cele din urmă i-a adus tricoul curcubeu distinctiv, ca simbol al faptului că este noul campion mondial.

Pregătirea intensă i-a adus sportivului succesul

Dar de ce a venit acum acest succes brusc? Întrebându-l pe Reilly însuși, răspunsul se află în pregătirea care i-a sporit încrederea în sine atunci când concura.

„Cred că progresul de la participarea la evenimente, până la câștigarea evenimentelor, pentru mine, o mare parte este încrederea”, a declarat el. „Când sunt acasă, mentalitatea mea se schimbă. Dacă sunt aici pentru o sesiune. Fac tot ce pot pentru a mă asigura că, atunci când ajung la o competiție, mă simt cel mai bine posibil.”

„Mă cunosc. Când ajung la un eveniment, dacă m-am pregătit cum trebuie acasă, mă simt mult mai bine și am tendința de a performa mult mai bine. Deci, văzând această corelație îmi dă motivație”, mai spune Reilly. „Folosind această mentalitate tocmai am văzut o schimbare directă în rezultatele mele și în competiție, și a dat roade masive.”