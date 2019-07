Fota a afirmat clar că Serviciul de Telecomunicații Speciale nu are capacitatea de a oferi adrese exacte în cazul apelurilor telefonice și susține că scandalul în care STS este târât are la bază interese politice.

„Este incredibil in ce hal se minte pe seama STS. Pe telefonie mobila STS NU POATE da adrese exacte ci doar indica niste suprafete de cautare, in functie de datele tehnice primite de la operatori. Se stie din start ca nu este o informatie precisa. Ea trebuie corelata cu alte informatii ale Politiei si a altor institutii.

Din pacate STS a cazut prada jocurilor politice si manipularii media. Conducerea institutiei trebuia sa iasa la bataie, sa explice, sa apere institutia si oamenii de acolo. Sedinta CSAT a devenit foarte interesanta. Sper ca Presedintele sa nu cada in capcana. Jocul este la fel ca in 2012, cand am blocat sedinta CSAT, dandu-i peste degete lui Crin Antonescu. Si atunci ca si azi, MApN astepta sa puna mana pe STS. Cum se repeta istoria! Cum ne urmareste spiritul USL-ului”, a scris Iulian Fota pe Facebook

