Joc de glezne și de frâne cu Monica Macovei. Totul legal!

Nu cred că în acest demers e vorba de o confruntare magistrat contra magistrat, așa cum s-a prezentat în ultima vreme, ci mai degrabă de o frăție pentru a fi scos la liman, cât mai legal, un dosar penal de vătămare din culpă.

Pe portalul justiției, se arată că Monica Macovei a deschis acțiunea împotriva Parchetului din Constanța în data de 14 noiembrie. Tot ca pârât apare și numele Ilie Constantin. Nu cred că e procurorul, ci probabil un expert desemnat să cerceteze și să întocmească raportul tehnic al mașinii și motocicletei implicate în coliziune. Obiectul procesului civil este de „asigurare dovezi” și voi explica ce înseamnă acest lucru. Mai ales că această mișcare a fostei procuroare Monica Macovei nu cred că e altceva decât o tragere de timp și de a închide orice posibilitate ulterioară de a i se mai imputa că a scăpat ușor după ce a comis un accident cu victimă, că a tras sfori, că s-au activat „pilele” etc, etc.

Când știi să mânuiești legea, îți iese și ce altora li se pare imposibil. Pentru că, nu-i așa, când se produce un accident rutier din care rezultă o victimă grav rănită și când toate indiciile de la fața locului arată că celălalt șofer este vinovate de impact, lumea așteaptă ca celui în culpă să i se întâmple ceva.

Doar că, de cele mai multe ori, după impactul știrii de la fața locului, începe frământarea legii ca o cocă de pizza și așezarea topicurilor din vastul cod penal. Dacă bucătarul e bun, va ști să-I iasă o pizza nearsă. Adică un dosar clasat de procuror. Dacă bucătarul e puțin cunoscător și încurcă ingredientele legii penale, va fi bun de plată.

Să trecem, deci, la partea legală a poveștii accidentului Monicăi Macovei, produs în 8 octombrie între localitățile 2 Mai și Mangalia. Ea, într-un Suv, a acroșat pe contrasens un motociclist, fost angajat al Ministerului de Interne, acum pensionar. Din impact, bărbatul a fost grav rănit, iar motocicleta a luat foc. Asta au constatat polișiștii de la Rutieră la fața locului și nici n-au putut să o de-a la-ntors față de jurnaliștii locali, sosiți rapid acolo. Apoi, cineva le-a ordonat să nu mai transpire nimic la presă. Și nici până acum ziariștii n-au aflat numele rănitului sau cei care-l știu au fost rugați să nu-l facă public. Ca atare, greu de a avea o informație certă dacă motociclistul mai este în spital sau nu și care e starea lui actuală.

Jurnaliștii constanțeni au întrebat la Poliție și Parchet care este stadiul dosarului și au obținut informația că Monica Macovei ar putea scăpa basma curată pentru că victima nu a depus încă plângere penală. Nici soţia și nici fiul care s-a întors din Spania nu au depus plângere împotriva Monicăi Macovei.

Dar legea, ce spun codurile penal și de procedură penală? Ce au făcut polițiștii și procurorul de la Parchetul Curții de Apel Constanța, cel despre care se zice că a supărat-o pe fosta doamnă ministru a Justiției?

Polițiștii fac cercetare la locul accidentului, constată săvârșirea faptei și se sesizează din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmărirea penală fiind începută in rem.

În această ipoteză devin incidente prevederile art. 297 alin.(2) din Codul de procedură penală potrivit cărora: ,,(2) Daca intr-o cauza in care s-au facut acte de urmarire penala se constata ca este necesara plangerea prealabila, organul de urmarire penala cheama persoana vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plangere. In caz afirmativ, organul de urmarire penala continua cercetarea. In caz contrar, inainteaza procurorului actele incheiate si propunerea de clasare.”

Mulți polițiști așteaptă raportul medico-legal care să indice numărul de zile de îngrijire pe care le necesită victima și apoi o informează pe aceasta despre posibilitatea de a face plângere penală împotriva persoanei acuzate de vătămare din culpă.

Potrivit Codului penal, plângerea prealabilă poate fi formulată și de membri ai familiei victimei și depusă în termen de 90 de zile. A trecut o lună și jumătate, mai e de așteptat tot pe atât, cel puțin. Până atunci, Monica Macovei are emoții.

Ca să fim preciși, iată ce spune legea! Atenționăm că termenul de 90 de zile de la comiterea accidentului ar putea fi mai lung, fiindcă el decurge de la data la care cel rănit a aflat ce i s-a întâmplat și cine e persoana care l-a accidentat.

Alineatul 6 al art. 196 din Codul penal prevede că, în cazul comiterii infracțiunii de vătămare din culpă, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În ceea ce privește plângerea prealabilă, act procesual de manifestare a voinței în sensul de a fi trasă la răspundere penală o anumită persoană, dispozițiile art. 296 alin.(1) din Codul de procedură penală reglementează un termen de 3 luni, care curge din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei.

Să punctăm și acțiunea de azi, din instanță, a reclamantei Monica Macovei.

Procedura de asigurare a dovezilor este o procedură specială, urgentă, cu un scop limitat, respectiv acela de conservare a unor dovezi necesare față de care există riscul ca acestea să dispară, să se modifice sau să fie greu de administrat în viitor.

Monica Macovei a recurs la această procedură, prevăzută de lege, invocând „ necesitatea audierii unui martor a cărui stare de sănătate face imposibilă audierea sa în viitor”, a efectuării expertizei tehnice, dar și a audierii partenerului ei din mașină, martor principal.

Și uite așa, dacă stăpânești legea, poți prelungi și ancheta unui accident de circulație cu victimă băgată în spital, poți avea răgazul și să convingi partea vătămată sau familia ei să se ajungă la o înțelegere pentru despăgubiri în schimbul renunțării la plângerea penală și, prin urmare, clasarea dosarului. Legea e de partea celui care o cunoaște, cum spuneam. Iar Monica Macovei, ca procuror și fost ministru al Justiției știe mai bine decât oricine ce are de făcut. Din acest motiv am reținerea de a crede că dare în judecată a procurorului constanțean care lucrează dosarul accidentului e „pe bune”. E greu de crezut că acesta i-a pus frână în anchetă chiar Doamnei Ministru, nu a conservat probele accidentului și nu l-a audiat până acum pe motociclistul rănit dintr-un gând ascuns.